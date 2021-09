Gregoraci e Salemi, scoppia la pace: le foto inaspettate, Pretelli gongola

Sorpresa! Elisabetta Gregoraci e Giulia Salemi hanno ufficialmente fatto pace e si sono fatte vedere felici e sorridenti insieme ad un evento milanese. Nelle scorse ore, entrambe le ex gieffine hanno partecipato ad una sfilata di Genny, dove si sono ritrovate sedute l’una di fianco all’altra. O forse hanno scelto volontariamente di stare vicine, per chiarire una volta e per tutte i vecchi dissapori.

“Video shock” ha commentato l’ex moglie di Flavio Briatore, pubblicando il video della reunion sulle sue Instagram Stories. La clip è stata rapidamente ricondivisa dalla Salemi (“LOL” ha ironizzato l’influencer persiana) che insomma pare abbia seppellito l’ascia di guerra. Tutto tace, nel frattempo, sui social di Pierpaolo Pretelli, che però sarà di certo felice di vedere finalmente chiusa una querelle che tanto chiacchiericcio aveva scatenato. Quest’ultimo è in queste ore impegnato nelle prove della seconda puntata di Tale e Quale Show, dove dovrà interpretare Sangiovanni.

Elisabetta Gregoraci e Giulia Salemi: i trascorsi accesi fra le ex gieffine

Non c’è dubbio che sia stato proprio il bel Pretelli uno dei principali oggetti della contesa fra le due prime donne del Grande Fratello Vip 2020. Anche se la Gregoracci al modello ha sempre dato picche è ovvio che per i fan dei Prelemi la soubrette sia sempre stata in qualche modo vista come una potenziale minaccia. Ma non è certo finita qui.

I telespettatori si ricorderanno molto bene le frasi lanciate da Elisabetta Gregoraci nei confronti della Salemi, accusata di aver scroccato le vacanze in Sardegna a Briatore.

Cosa devo dire, che chiamava cento volte ché non voleva pagare le cene, non voleva pagare il pernottamento, questo devo dire? L’ho fatto un po’ capire. Poi ci sono state anche le telefonate in casa mentre eravamo a casa in tre, questa chiamava. Ci sono delle cose che ovviamente non sto qui a raccontare!

La Salemi, in ogni caso, aveva risposto a tono alla sua (ormai ex) nemica, sottolineando ironicamente come le vacanze a scrocco fossero “la sua specialità”.

La sfilata di moda meneghina è stata dunque la prima occasione (perlomeno da quello che ci è dato sapere) in cui Gregoraci e Salemi sono tornate a parlarsi dopo l’esperienza del reality di Canale 5. Quest’estate, va detto, le due si erano incrociate anche ad un party esclusivo in Sardegna, senza però condividere alcun contenuto l’una al fianco dell’altra per i loro rispettivi follower.