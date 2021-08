Gregoraci, Salemi e Pretelli si rivedono al party di Vacchi: il racconto

Reunion inaspettata ad un party esclusivo in Sardegna per i tre ex gieffini

Chi non muore si rivede, è proprio il caso di dirlo. Nelle scorse ore, ad un party esclusivo in Sardegna, si è svolta una reunion, diciamo così, particolare e di certo intrigante per tutti gli appassionati di gossip. Stiamo parlando del ritorno dello strano trio composto da Pierpaolo Pretelli e Giulia Salemi da una parte e Elisabetta Gregoraci dall’altro. Le immagini dell’evento sono state caricate su Instagram e riprese da Il Vicolo delle News.

Dopo il triangolo amoroso, le lacrime di Pretelli, gli sfoghi della Gregoraci, insomma, i tre tornano ad incrociarsi, probabilmente per la prima volta dopo la fine del programma. Ma, immaginiamo, senza particolare animosità residua.

Pierpaolo Pretelli e Giulia Salemi, ormai, sono una coppia consolidata (per non dire inseparabile) e, a quanto pare, Elisabetta Gregoraci è in una fase della sua vita in cui ha deciso di riavvicinarsi all’ex marito. Alla festa sarda, organizzata dall’imprenditore e influencer Gianluca Vacchi, la Gregoracci era presente proprio in compagnia di Flavio Briatore. La speranza dei più romantici, ovviamente, è che fra i due ex ci sia un ritorno di fiamma che, chissà, li potrebbe riportare insieme. Dall’altro lato invece c’è chi fa ancora il tifo per i “Gregorelli”. Va comunque detto che la Gregoraci ha sempre negato categoricamente qualunque sentimento nei confronti del modello.

Nel frattempo, al di là dei gossip, proseguono i progetti lavorativi dei due componenti dei Prelemi, da un lato, e di Elisabetta Gregoraci, dall’altro.

Pierpaolo Pretelli si sta preparando per la nuova edizione di Tale e quale Show, che prenderà il via il prossimo 17 settembre. L’ex velino vedrà al suo fianco un cast composto da Ciro Priello, Dennis Fantina:, Biagio Izzo, i Gemelli di Guidonia, Alba Parietti, Federica Nargi, Deborah Johnson, Stefania Orlando e Francesca Alotta.

Elisabetta Gregoraci, invece, è attualmente impegnata alla conduzione del festival musicale Battiti Live. In autunno la soubrette sarò accanto ad Enrico Papi come spalla femminile a Scherzi a parte. Niente da fare, invece, per tutti quei fan di Elisabetta che speravano di vederla come opinionista alla prossima edizione del GF Vip.