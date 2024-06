Gregoraci: altro che Battiti Live! La conduttrice conquista la Rai

Elisabetta Gregoraci pian piano si è fatta strada tra i volti più noti della televisione italiana. Negli ultimi anni l’abbiamo vista protagonista dell’estate, alla conduzione di Battiti Live su Italia Uno. Poi, non troppo tempo fa, la conduttrice è tornata sul palco di uno show Rai in cui è di casa, Made in Sud, che ha cambiato nome in Made in Italy. Con il cambio di conduzione dei concerti estivi di Radio Norba e il suo ritorno in Rai, ora la Gregoraci si prepara a conquistare i telespettatori del Servizio Pubblico.

Lo stile di conduzione di Elisabetta, ex modella ed ex moglie di Flavio Briatore, non è sicuramente impeccabile. Nonostante questo però, riesce a conquistare i telespettatori, anche complici le gaffes che negli anni sono rimaste impresse nelle menti di tutti noi.

Proprio per questo, continuiamo a vederla in tv. Dopo sette anni al timone di Battiti Live al fianco di Alan Palmieri, Elisabetta Gregoraci passa il testimone a Ilary Blasi e Alvin e punta su altri progetti.

Mentre quest’estate si godrà il sole e il relax, a settembre la conduttrice è pronta a partire con un nuovo programma, che la vedrà protagonista assoluta. A dare la notizia in anteprima è Tv Blog.

Il nuovo programma di Elisabetta Gregoraci

Elisabetta infatti, nella prossima stagione televisiva entrerà a far parte della “squadra” della seconda serata di Rai 2. Aggiungendosi a un’ampia rosa di nomi che hanno portatoal successo molti programmi, la Gregoraci conquista uno spazio tutto suo sulla seconda rete del Servizio Pubblico.

Tv Blog spiega che il pubblico potrà vedere la presentatrice al timone della seconda serata del Lunedì di Rai 2. Ma di che programma stiamo parlando?

Al momento non si sa ancora il nome della trasmissione che vedrà la Gregoraci alla conduzione. Sappiamo però per certo che si tratta di un prodotto di intrattenimento. Più in particolare, Elisabetta tratterà un tema di sua totale competenza, quello della moda. In più, ci sarà spazio anche per altri topic, come quelli del costume e dello spettacolo.

L’obiettivo della Rai era quello di spostare Tango di Luisella Costamagna al mercoledì, in modo da rendere più leggera la programmazione del lunedì, improntando sia la prima, sia la seconda serata sull’intrattenimento. In quest’ottica e sulla carta allora, possiamo dire che la scelta di affidare un programma ad Elisabetta Gregoraci potrebbe rivelarsi valida.