Grecia Colmenares troppo vicina a Maddaloni sull’Isola: la nipote è furiosa

Isola dei Famosi, Grecia Colmenares e Marco Maddaloni: parla Laura Maddaloni

Ai telespettatori più attenti dell’Isola dei Famosi non è sfuggito il comportamento di Grecia Colmenares. Da quando è sbarcata in Honduras, l’attrice di telenovelas non fa altro che seguire Marco Maddaloni. Per Grecia il judoka è un vero e proprio “angelo custode” al quale chiedere consiglio o suggerimento per qualsiasi tipo di questione. Interpellata da Alessia Marcuzzi su questo rapporto, la venezuelana ha precisato che Marco è solo una persona che stima, tanto che vuole solo fare le stesse cose che fa il campano. Qualcun altro, però, sta cominciando a parlare di flirt e nella famiglia Maddaloni c’è chi non sta reagendo bene.

La nipote di Marco Maddaloni è furiosa con Grecia Colmenares

La vicinanza tra Grecia Colmenares e Marco Maddaloni ha innervosito Rosi, la nipote del campione olimpionico. La bambina è la figlia di Laura Maddaloni, sorella di Marco, e del pugile Clemente Russo. “Mia figlia (che ha 8 anni, ndr) è arrabbiatissima. Vede sempre Grecia dietro lo zio e questa cosa non le piace”, ha confidato Laura a Pomeriggio 5. Nel salotto di Barbara d’Urso la Maddaloni ha inoltre smentito un presunto flirt tra i due: “Mio fratello è sempre buono e disponibile e sicuramente Grecia ha visto in lui una persona su cui fare affidamento”.

Grecia Colmenares e Marco Maddaloni sono già impegnati

Tra l’altro sia Grecia sia Marco sono impegnati con altre persone. La Colmenares è fidanzata con il giovane Chando Erik Luna mentre Maddaloni è sposato con l’ex concorrente di Pechino Express Romina Giamminelli.