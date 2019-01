Marco Maddaloni e la figlia neonata: “Ho avuto una gran paura per lei”

Marco Maddaloni e la figlia neonata Giselle: grande paura per lo sportivo

Marco Maddaloni, il popolare judoka dell’Isola dei Famosi, è diventato padre per la seconda volta. Lo scorso ottobre è nata Giselle, frutto dell’amore con la moglie Romina Giamminelli. La coppia ha anche un altro figlio, il piccolo Giovanni, che ha due anni. La nascita di Giselle è stata però accompagnata da una grande paura, come raccontato da Maddaloni in una recente intervista per il settimanale Nuovo. “Giselle ha vissuto i primi giorni in terapia intensiva. Mi è crollato il mondo addosso. A mezzanotte ho ricevuto una telefonata, mentre stavo tornando a Caserta dove abitiamo. Era la clinica di Napoli dove mia moglie aveva partorito. L’infermiera mi diceva che Giselle aveva avuto un problema respiratorio e un calo di zuccheri. Quei trenta chilometri per tornare indietro me li ricordo infiniti. Ma per fortuna, già dopo poche ore, la situazione era migliorata e adesso lei è qui con noi”, ha confidato lo sportivo. “Finora la mia piccolina ha avuto bisogno soprattutto della mamma. Da poco, però, ha cominciato a interagire anche con me, mi fa i sorrisetti e mi cerca. Sono bellissime gioie”, ha aggiunto Marco.

La famiglia di Marco Maddaloni: la moglie è una modella

Marco Maddaloni – che è fratello di Laura Maddaloni, moglie di Clemente Russo – è sposato dal 2015 con Romina Giamminelli, modella originaria delle Seychelles nonché ex concorrente di Pechino Express. I due sono sposati con rito civile ma in futuro potrebbero rinnovare i voti con rito religioso. Per il momento Marco e Romina si godono la bellissima famiglia che hanno costruito insieme. “Tutti i giorni accompagno JoJo (così è soprannominato Giovanni, ndr) e lo vado a riprendere. Quando poi rientro, dopo le 10 di sera, lo trovo sempre sveglio ad aspettarmi”, ha detto Maddaloni.

Il lavoro di Marco Maddaloni: non solo judo

Marco Maddaloni non è solo un campione di judo. Nel 2013 ha vinto Pechino Express in coppia con Massimiliano Rosolino. E da qualche anno è pure un imprenditore: è socio di un albergo e di una spa e possiede una palestra.