Grecia Colmenares a Domenica Live commenta il tradimento dell’ex fidanzato Chando

Grecia Colmenares ha reagito bene al tradimento di Chando Erik Luna. L’argentino è stato beccato in compagnia della conduttrice italiana Manila Gorio subito dopo l’uscita della Colmenares dall’Isola dei Famosi. “Prima di partire per l’Honduras andava tutto bene. Avevamo trascorso anche dei giorni insieme a mio figlio Gianfranco”, ha raccontato Grecia a Domenica Live. “Poi non so cosa sia successo, tra noi non c’erano problemi. All’Isola dormivo con un peluche per far capire agli altri concorrenti che non ero libera”, ha aggiunto. “Tutto questo è un regalo di Dio! Meglio ora che dopo… Adesso non porto rancore, gli auguro il meglio”, ha puntualizzato la venezuelana.

Grecia Colmenares: nessun rancore nei confronti di Chando

“Chando mi ha lasciato per questa storia. Non so perché ha poi detto cose non vere sul mio conto. Forse perché non ha fatto una cosa bella e quindi prova a giustificarsi”, ha chiarito Grecia Colmenares da Barbara d’Urso. Nonostante lo spirito positivo, la star delle telenovelas sud americane non ha voluto vedere le foto dell’ex fidanzato insieme a Manila Gorio. Una richiesta che la d’Urso e tutti gli autori di Domenica Live hanno rispettato per il bene della Colmenares.

Grecia Colmenares: Manila Gorio non ha colpe

“Manila non ha colpe in questa storia. Ad ogni modo io voglio conservare nella mia mente solo le cose belle di questa storia”, ha concluso Grecia Colmenares.