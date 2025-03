Grande Fratello, Zeudi sgamata su Helena: caso Lorenzo surreale

Il gioco cambia nella Casa del Grande Fratello in vista della finale, che andrà in onda lunedì 31 marzo 2025. Le dinamiche sono ormai stravolte, probabilmente perché in tutti si sono ormai resi conto che Zeudi Di Palma potrebbe strappare la vittoria a chiunque, sebbene sia incoerente e non abbia portato chissà cosa nel gioco. L’ex Miss Italia brilla della luce che Helena Prestes le ha dato inizialmente. Zeudi ci marcia su e questo non sta bene a molti. Inaspettatamente ecco che anche Lorenzo Spolverato apre gli occhi e si schiera con l’altro gruppo, mentre la sua Shaila Gatta lo esclude.

La ballerina, battuta dalla Di Palma per il terzo posto in finale, ha ormai deciso di prendere le distanze da Lorenzo. Oggi alcuni telespettatori stanno cambiando idea sul gioco di Spolverato, ritenendo che forse l’influenza dell’ex Velina l’abbia messo in una posizione scomoda. Intanto, Shaila crede di doversi prendere ciò che le spetta e non come coppia. Dopo la 40esima puntata, sta accadendo di tutto nella Casa più spiata d’Italia e si parla di un gesto davvero triste compiuto da Zeudi, che non potrà nascondersi a lungo. Nel dettaglio, Helena ha accusato la Di Palma di averle sputato dell’acqua addosso.

Nel corso della 40esima puntata del Grande Fratello, Zeudi è stata demolita. In particolare, la Di Palma ha accusato il colpo quando il pubblico presente in studio – e non sa che anche quello a casa ha fatto lo stesso – ha applaudito con forza all’attacco di Federico Chimirri. L’ex Miss Italia non ha reagito bene neanche alle accuse che le ha rivolto Spolverato, il quale ha ormai chiara la situazione: effettivamente Zeudi sta sfruttando la dinamica legata a Helena per andare avanti nel gioco.

Ora a Lorenzo conviene seguire questa strada, consapevole ormai che la Di Palma è una ‘nemica’ da combattere per la vittoria finale. Ma prima di scoprire la situazione surreale che vede protagonista Spolverato, Zeudi viene smascherata da un video che sta facendo il giro dei social. L’ex Miss Italia si è difesa da Helena dicendo di non averle mai sputato in faccia nel bagno. La terza finalista si dice ancora convinta di aver solo sputato il dentifricio.

Ma sono proprio le sue amiche a smascherarla. Parlando con Chiara Cainelli, Shaila Gatta ammette che lo sputo c’è stato:

“Ti dico di non risponderle che poi succede questo, io più che dirvelo. Lo fa apposta. Pare che vi piace a volte. Pure Zeudi. La roba dello schizzo è stata di cattivo gusto ed è un gesto proprio brutto da vedere. Da qua a dire che uno si mette a fare mea culpa. Siamo esauriti. Uno contro tre o tre contro uno non cambia niente”

Allo stesso tempo, Shaila non fa passi indietro, anzi crede che il tutti contro uno non sia grave.

Grande Fratello, Lorenzo vicino a Helena e Javier: il cambio strategia

Cambia totalmente la posizione di Lorenzo al Grande Fratello, ormai lontano dalla sua Shaila. Quest’ultima l’ha anche escluso, con la complicità di Zeudi, nella giornata di ieri. Al contrario, Helena e Javier hanno teso una mano a Spolverato. Proprio Martinez ha invitato il gieffino a giocare con loro a calcetto. In questa circostanza, affiancato dal suo amico Giglio, Lorenzo ha fatto notare: “Cioè ti rendi conto che sto giocando con Helena e Javier e di là mi ha escluso la mia ex? E Zeudi anche”.

Addirittura Spolverato ha dichiarato che gli è piaciuto molto l’intervento di Chimirri contro Zeudi nel corso della scorsa puntata. Non solo, insieme a Giglio fa notare che Mattia Fumagalli sta dalla loro parte. Così le dinamiche cambiano, con Spolverato e Giglio che sembrano schierarsi dalla parte di Helena e Javier. Tutta strategia? Probabile. Ma, intanto, mentre Lorenzo parla con i suoi ‘nuovi amici’ delle incoerenze di Zeudi, quest’ultima litiga anche con la sua migliore amica.

Chiara Cainelli le ha dato torto nelle sue ultime mosse. Alla Di Palma, come anche al suo fandom tossico, non piace quando le viene dato torto. La conferma è arrivata quando, anziché chiarire con la sua amica, ha preferito lasciarla discutere da sola. Sfogandosi con Shaila, Chiara è apparsa alquanto delusa: “Non ho un brutto modo di dire le cose. Non mi lasci parlare e te ne vai, sei maleducata”.