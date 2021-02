Grande Fratello Vip, Zenga confessa a Rosalinda: “Sento qualcosa per te”

By

I due concorrenti del reality di Signorini sembrano voler trasformare il loro flirt in una vera e propria storia d’amore. Ci riusciranno?

Prosegue il flirt tra Rosalinda Cannavò e Andrea Zenga. La concorrente del Grande Fratello Vip sembra aver deciso di viversi serenamente il suo rapporto con il gieffino e sembra aver accettato la fine della sua relazione con Giuliano Condorelli. Quest’ultimo potrebbe aver reagito male al feeling nato tra le mura della Casa di Cinecittà al punto di aver mandato una diffida al reality show di Alfonso Signorini chiedendo, tramite i suoi avvocati, di non essere più menzionato. Una volta appresa la notizia, l’attrice ha annuito senza esporsi e qualche ora dopo la fine della puntata di lunedì 15 febbraio è scoppiato il bacio con Andrea.

I due sono diventati inseparabili, pronti a buttarsi in questa nuova relazione, concedendosi coccole anche davanti ai loro compagni di avventura e qualche confessione intima a letto. La ragazza ha confessato al figlio di Walter Zenga di averlo scelto e di aver fatto un passo molto importante nei suoi confronti, archiviando definitivamente dieci anni di storia d’amore vissuti con Giuliano:

“Ho preso una decisione importante scegliendo te. Io ti parlo di me, ma tu vedi cosa devi fare. Il mio avvicinamento qui dentro non lo vedo dovuto al fatto che qui è tutto amplificato”

La Cannavò ha spiegato che in tutti questi mesi al GF Vip si sarebbe potuta avvicinare anche ad altri ragazzi, ma non l’ha fatto perché gli piaceva l’ex volto di Temptation Island:

“Ti devi lasciare andare Andrea ed accoglierlo. Tu e io proviamo questo e siamo fortunati, secondo me è destino. Mi piace coccolarti e farti stare bene”

Andrea Zenga, timido davanti a queste rivelazioni, ha ammesso di provare un vero e proprio sentimento nei suoi confronti:

“Te l’ho detto, che è una cosa di chimica oltre che fisica. Diciamo che è una roba emotiva per me, sento qualcosa ed è per questo che dico che c’è qualcosa tra di noi”

La relazione è stata fortemente criticata dal fratello di Dayane nelle ultime ore.

GF Vip, Rosalinda Cannavò svela un retroscena a Zenga: “Mi sono sentita morire”

Durante una chiacchierata Rosalinda Cannavò ha fatto una rivelazione ad Andrea Zenga sul periodo da attrice delle fiction Ares, ricordando di aver vissuto una esperienza traumatica sul set della terza stagione de L’Onore e il Rispetto.

L’attrice ha raccontato che durante le riprese si è verificato un incidente. Era stata messa nel cofano di una macchina d’epoca e quando dovevano farla uscire non si apriva:

“Mi sono sentita morire, ero impanicata, graffiavo e davo pugni. Mi sono sentita male, terribile”

Ad oggi non si spiega per quale motivo non si sia aperto.