Grande Fratello Vip trentaseiesima puntata: eliminato, televoto e svolte

Alfonso Signorini ha iniziato la puntata di stasera del GF Vip 5 con le anticipazioni di questa puntata, la trentaseiesima. Il padrone di casa ha promesso importanti colpi di scena al pubblico di Canale 5. Dopo aver salutato tutti i concorrenti, il conduttore ha deciso di affrontare innanzitutto i problemi che sono nati in questi giorni tra Dayane Mello, Tommaso Zorzi e Giulia Salemi. I primi due sono convinti del fatto che la 27enne non sia del tutto sincera. In particolare, l’influencer l’ha definita “parac..a”. I tre sono rimasti soli in salotto per confrontarsi sugli ultimi scontri. Non c’è stato alcun chiarimento e Signorini ha proseguito la puntata lasciando solo la Salemi in salotto e mandando Zorzi e Dayane in confessionale.

Giulia è stata raggiunta da Pierpaolo Pretelli, mentre in studio il conduttore ha chiesto a Elisabetta Gregoraci di affiancarlo. Proprio a causa del dialogo che c’è stato tra il secondo finalista e l’ex gieffina calabrese durante la scorsa puntata, ha causato malumori in Casa. Pierpaolo e Giulia hanno discusso su quanto accaduto. I due hanno potuto parlare con Elisabetta Gregoraci, che dallo studio ha tentato di rassicurare la Salemi. È arrivato poi il momento di parlare della polemica che in questi giorni è scoppiata sul web, dove i telespettatori hanno chiesto la squalifica di Alda D’Eusanio. A prendere la decisione sul futuro dell’opinionista è stato il pubblico, attraverso un televoto flash. La gieffina è stata salvata, ma sul web è scoppiata la polemica.

Signorini non ha potuto non parlare con Andrea Zenga, che la scorsa settimana ha avuto modo di avere proprio nella Casa un confronto con suo padre Walter. Questa volta, il gieffino ha potuto incontrare suo fratello Nicolò, con cui ha un rapporto molto speciale. Entrambi non sono riusciti a trattenere le lacrime e hanno, ancora una volta, conquistato tutti con il loro modo educato di affrontare questa situazione. Nicolò ha tentato di rassicurare il fratello e ha ammesso di voler vedere l’aspetto positivo del gesto compiuto da Walter quando è entrato nella Casa.

Giulia Salemi è tornata sotto i riflettori quando ha incontrato sua madre Fariba. La 27enne ha confessato che si sta innamorando di Pierpaolo. Anche quest’ultimo ha espresso gli stessi sentimenti e ha avuto l’opportunità di conoscere Fariba, la quale è apparsa abbastanza felice di questa relazione. Ed ecco che è arrivato il momento per Carlotta Dell’Isola di ricevere la proposta di matrimonio da parte di Nello Sorrentino! Un momento speciale, che però è stato seguito da una delusione.

Infatti, Carlotta è l’eliminata di questa sera. La Dell’Isola è uscita dalla Casa con il 7% dei voti: Giulia 54%, Maria Teresa 28% e Samantha 11%. Signorini ha poi messo alle strette la Ruta, con la complicità dei presenti in studio. Il conduttore ha voluto sapere con quale noto cantante la concorrente ha avuto un flirt in passato. Maria Teresa, dopo tanto mistero, ha confessato che si trattava di Francesco Baccini. Sono poi iniziate le nomination, che hanno portato al televoto Samantha e Maria Teresa.