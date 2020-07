Grande Fratello Vip, Tommaso Zorzi nel cast della nuova edizione

Tommaso Zorzi al Grande Fratello Vip! La nuova edizione del reality show di Canale 5 potrebbe presentare un cast coi fiocchi e i controfiocchi. Alfonso Signorini lo ha detto e lo farà: i concorrenti in gioco (perché sempre di gioco con un montepremi finale si parla) saranno davvero famosi e faranno chiacchierare per le loro storie. Zorzi è certamente un volto conosciuto, che conta su Instagram un vasto numero di follower che lo seguono dalla sua prima comparsa televisiva, precisamente a Riccanza, trasmissione dedicata a ragazzi dalla vita agiata. Il passo dell’influecer non è certamente quello di aumentare la propria popolarità, ma di realizzare il suo sogno nel cassetto: diventare un conduttore affermato. La verve non gli manca, così come una naturalezza nel stare al centro dell’attenzione mediatica. Ha mosso recentemente dei passi nel nuovo programma di Adriana Volpe Ogni Mattina e, se il suo percorso all’interno della Casa dovesse procedere per il verso giusto, potrebbe essere fortunato proprio come l’ex gieffina.

Cast Grande Fratello Vip aggiornato: Tommaso Zorzi fa un nuovo passo nel mondo della Tv

Sembra certa la presenza di Tommaso Zorzi nel cast del Grande Fratello Vip. A dare la notizia, Davidemaggio.it: ha spiegato che Alfonso Signorini avrebbe voluto il ragazzo nel cast; un ragazzo che farà sicuramente tanto parlare. E non per la sua omosessualità (ormai questo non dovrebbe più destare clamore), ma per la sua storia e per le sue amicizie Vip. In passato aveva rivelato che a Michelle Hunziker (tutti si chiedono se adesso è veramente incinta) ha fatto tante confessioni ed è stata la prima alla quale ha fatto coming out. Ma ha stretto anche altri legami profondi: con Giulia Salemi, per esempio, con la quale ha condotto il talk show Adoro; con Paola Caruso (hanno partecipato a Pechino Express); con Adriana Volpe (lui ospite fisso di Ogni Mattina).

Concorrenti Gf Vip: Tommaso Zorzi, vita agiata e non solo

Tommaso Zorzi non è di certo una persona timida. Adattissimo a un reality show come il Gf, saprà sicuramente intrattenere il pubblico, che lo osserverà ventiquattr’ore su ventiquattro. La sua vita da rampollo della famiglia nobiliare Zorzi sarà anche motivo di chiacchiericcio? Il ragazzo saprà sicuramente come distogliere l’attenzione da questo. Intanto si stanno facendo altri nomi dei concorrenti del cast del Grande Fratello Vip e Vera Gemma ha raccontato tutta la verità sulla sua partecipazione.