La nuova puntata del Grande Fratello Vip è tutta da non perdere. Nel comunicato ufficiale diramato dalla produzione si parla di un severo provvedimento disciplinare in arrivo per uno dei concorrenti in gioco. Per il momento gli autori hanno preferito non svelare di più ma è chiaro il riferimento a Filippo Nardi. Dunque, senza ombra di dubbio, il conte italo-inglese sarà squalificato dalla trasmissione.

In questi giorni l’ex concorrente della seconda edizione del Grande Fratello Nip ha lasciato il segno – negativamente – per il suo atteggiamento volgare e scurrile. Il 51enne ha pronunciato a raffica frasi sessiste che hanno leso l’immagine di Maria Teresa Ruta. Un oltraggio alla conduttrice 60enne e a tutte le donne in generale. Un comportamento che ha indignato tutti, compresa Mediaset che ha chiesto l’immediata squalifica.

Quella di Filippo Nardi è la quarta in questa edizione del Grande Fratello Vip. In questi mesi sono stati squalificati per bestemmia Denis Dosio e Stefano Bettarini mentre Fausto Leali è stato allontanato per via delle sue affermazioni razziste. Chi viene squalificato dal gioco perde i soldi del contratto e non può presenziare in studio, tra gli eliminati.

Oltre a Filippo Nardi stasera uscirà definitivamente dal loft di Cinecittà uno dei nominati della settimana. Al televoto ci sono Giacomo Urtis, Cristiano Malgioglio, Tommaso Zorzi e Maria Teresa Ruta. Secondo i sondaggi a rischiare di più è il medico chirurgo ma al Gf Vip le sorprese non mancano mai.

Per due concorrenti che vanno ecco quattro nuovi personaggi entrare nella Casa più spiata d’Italia. Stasera faranno il loro ingresso: Cecilia Capriotti, Carlotta Dell’Isola, Andrea Zenga, Mario Ermito. Cecilia è una soubrette vista qualche anno fa all’Isola dei Famosi mentre Carlotta è diventata nota la scorsa estate grazie a Temptation Island.

Andrea Zenga è il figlio dell’ex portiere Walter e tempo fa ha preso parte a Temptation Island Vip con l’ex fidanzata Alessandra Sgolastra. Mario Ermito è un attore e modello che ha partecipato già al Grande Fratello Nip nel 2012, in un’edizione condotta da Alessia Marcuzzi.