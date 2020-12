Grande Fratello Vip, Oppini rientra nella Casa: faccia a faccia con Zorzi

Questa sera in diretta l’ex coinquilino della Casa tornerà per avere un confronto con Tommaso che, probabilmente, ammetterà i suoi sentimenti di fronte all’amico

Questa sera, lunedì 7 dicembre, andrà in onda una nuova puntata del Grande Fratello Vip 5 ed è grande l’attesa per il faccia a faccia che vedrà protagonisti Tommaso Zorzi e Francesco Oppini. Proprio negli ultimi giorni, l’influencer milanese ha confessato i suoi sentimenti per il ragazzo a Cristiano Malgioglio. Dopo diversi mesi di alti e bassi, Tommaso si è reso conto di essere innamorato di Francesco e, durante la trasmissione, Alfonso Signorini farà in modo che i due si possano confrontare di persona. A darne notizia è Tv Blog.

Tommaso Zorzi si dichiarerà a Francesco Oppini

La dichiarazione d’amore verso Oppini è scaturita da un confronto con il nuovo coinquilino, Cristiano Malgioglio. È stato proprio il cantautore a chiedere esplicitamente a Zorzi di ammettere i suoi sentimenti. A quel punto il concorrente non ha potuto far altro se non confessare, cercando di comprendere il suo stato d’animo. Tommaso ha ammesso di nutrire un forte sentimento nei confronti dell’ex concorrente, uscito definitivamente dalla Casa venerdì 4 dicembre.

Francesco ha scelto di abbandonare il reality e di tornare dalla sua famiglia e dalla sua ragazza in quanto, dopo aver discusso con la mamma, Alba Parietti, non se l’è più sentita di portare avanti il gioco fino a febbraio. Tommaso ha preso molto male la decisione dell’amico e subito dopo l’uscita di scena di Francesco ha passato dei momenti molto tristi che l’hanno poi portato alla confessione del suo innamoramento.

Il figlio della Parietti non ha commentato in prima persona la vicenda, ma con diversi repost sulle sue storie di Instagram da parte di fan della coppia, ha fatto capire che tiene molto a Tommaso. Tra i due sin dall’inizio dell’avventura al Gf Vip era nata una profonda e bella amicizia e, a detta di entrambi, nessuno avrebbe potuto scalfire il loro forte legame. Nel corso della nuova puntata del reality di Canale 5, Alfonso Signorini permetterà a Francesco di tornare nella casa per parlare con Tommaso.

Ad annunciare il loro faccia a faccia è stata proprio la madre di Oppini, Alba Parietti, con un post su Instagram. La donna, particolarmente attiva e promotrice della bella amicizia tra il figlio e Zorzi, in queste ore si è espressa favorevolmente nei confronti di Tommaso. I due amici avranno di certo molte cose da dirsi e l’influencer avrà modo di spiegare i suoi forti sentimenti.

La confessione a Stefania Orlando

Nel corso delle ultime ore, Tommaso ha scelto di confessarsi anche con l’altra grande amica conquistata all’interno della Casa, Stefania Orlando. Durante la loro discussione la showgirl romana ha usato parole dolci e di conforto per Zorzi. Il coinquilino le ha manifestato il suo imbarazzo in questa situazione, ma Stefania ha tenuto a specificare che i sentimenti non posso provocare disagio.

“L’amore non ha nessuna barriera, ci si può innamorare di chiunque. Io non vedo nessun imbarazzo in questa cosa” – la Orlando ha cercato così di tranquillizzare l’amico. “Un sentimento che nasce non può mettere in imbarazzo, può solo lusingare l’altra persona , credimi. Non hai fatto nulla, hai soltanto aperto il tuo cuore. L’amore va dove vuole” – ha poi concluso Stefania.