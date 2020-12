GF Vip Oppini lascia dopo aver sentito mamma Alba: Zorzi crolla

Tempo di scelte al Grande Fratello Vip. In queste ore gli inquilini della Casa più spiata d’Italia sono chiamati a scegliere se rimanere nel gioco oppure abbandonare per tornare dai propri affetti per le feste natalizie. La decisione si è resa obbligatoria dopo che la produzione del programma ha annunciato il prolungamento dello stesso show (i concorrenti hanno firmato contratti validi fino a ridosso del Natale, Mediaset ha optato per allungare il percorso fino a febbraio; per questo adesso i partecipanti devono capire cosa fare).

Nella giornata odierna Francesco Oppini, tra i più indecisi, ha sentito in confessionale sua madre Alba Parietti. L’imprenditore e telecronista sportivo, dopo la chiacchierata (documentata dalla 59enne piemontese sui suoi profili social), pare aver preso una decisione: lasciare il gioco. A risentire parecchio di ciò è stato Tommaso Zorzi, che è crollato.

L’ex Riccanza ha legato molto con Francesco nella Casa. I due hanno stretto un forte legame. Certo tra tanti ‘alti’ non sono mancati i ‘bassi’, alimentati da scambi roventi di opinioni, energiche discussioni e confronti, a tratti anche duri. Alla fine però ha sempre trionfato una sana amicizia (qualcuno ha provato a insinuare che ci sia qualcosa in più, ma le cose stanno in un altro modo. Amici, punto).

Proprio alla luce di questo Tommaso, nel captare che Francesco con ogni probabilità concluderà anzitempo la sua esperienza nel reality di Canale 5 (troppa la voglia di rivedere l’amata fidanzata e la sua famiglia), ha avuto un crollo emotivo. Rintanatosi nel suo letto, nella camera blu, ha cercato conforto tra le braccia di Maria Teresa Ruta. A tentare di dargli manforte sono giunti anche Pretelli, Giulia Salemi, Elisabetta Gregoraci e Stefania Orlando.

I suoi compagni di avventura hanno provato a risollevarlo, spiegandogli che Francesco potrà rivederlo presto, a Milano, laddove decida definitivamente di dire addio al GF Vip. Inoltre hanno rimarcato che un simile legame di amicizia resisterà alla lontananza di qualche settimana. Nel frattempo il Natale si avvicina e il GF Vip è pronto a cambiare volto per via di abbandoni e entrate a gioco in corso imminenti.

Tommaso e il discorso in camera su Francesco con le ragazze. #GFVIP pic.twitter.com/K4PFj7oBF4 — Lai. (@ziaaLai) December 3, 2020