Grande Fratello Vip stasera: chi entra, chi esce, anticipazioni

Lunedì 26 ottobre 2020 nuovo appuntamento con la quinta edizione del Grande Fratello Vip, il reality show prodotto da Endemol Shine Italy e condotto dal giornalista Alfonso Signorini. Questa sera, finalmente, assisteremo a tre nuovi ingressi: Stefano Bettarini, Giulia Salemi e Selvaggia Roma. Le new entry porteranno scompiglio nella Casa più spiata d’Italia in virtù di alcuni legami con i concorrenti in gara.

Bettarini, ad esempio, ha avuto qualche anno fa una relazione con Dayane Mello, incontrata all’Isola dei Famosi. Non solo: l’ex calciatore ha conosciuto Pierpaolo Pretelli a Temptation Island Vip e non ha gradito le attenzioni dell’ex Velino di Striscia la notizia nei confronti della sua fidanzata Nicoletta Larini.

La Salemi, invece, ha a che fare con Tommaso Zorzi, amico di vecchia data con il quale il rapporto si è raffreddato nell’ultimo periodo. Per Stefano e Giulia si tratta di un vero e proprio ritorno a Casa, visto che hanno già partecipato al programma, rispettivamente alla prima e terza edizione.

Al contrario per Selvaggia Roma si tratta di un’esperienza del tutto nuova anche se in passato è stata protagonista di Temptation Island. La web influencer è inoltre famosa per il suo percorso a Uomini e Donne e per la tormentata relazione con Francesco Chiofalo, detto Lenticchio (oggi felicemente fidanzato con Antonella Fiordelisi).

Salvo cambiamenti repentini, venerdì 30 novembre 2020, dovrebbe entrare nel bunker di Cinecittà Paolo Brosio. Il giornalista e opinionista doveva fare il suo ingresso lo scorso settembre ma il Covid-19 ha tardato il suo arrivo.

Questa sera al Grande Fratello Vip non ci sarà alcuna eliminazione: il verdetto delle ultime nomination è stato rimandato a venerdì. Al televoto sono finiti: Guenda Goria, Elisabetta Gregoraci, Pierpaolo Pretelli, Francesco Oppini, Maria Teresa Ruta e Stefania Orlando.

Nessun concorrente è a conoscenza di questa novità e la produzione ha deciso di mettere a dura prova il self-control di ogni gieffino. Tra le tante cose si tornerà a parlare pure del rapporto speciale tra Elisabetta e Pierpaolo. La Gregoraci custodisce da tempo un segreto: è arrivato il momento di svelarlo?

Infine, si discuterà del duro scontro che ha visto protagonisti Guenda Goria ed Enock Barwuah in merito all’ospitata di Mario Balotelli. Una furiosa lite che ha turbato gli equilibri della Casa.