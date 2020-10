GF Vip Enock furioso con Guenda: vola il microfono, lei incalza su Balotelli

Furibondo scontro tra Guenda Goria e Enock. Doveva essere una tranquilla cena domenicale quella del 25 ottobre al Grande Fratello Vip, invece si è trasformata in una faida. Ad accendere la miccia una esternazione della figlia di Maria Teresa Ruta su Mario Balotelli, che nella scorsa puntata in prima serata si è lasciato andare ad una battuta opinabile su Dayane Mello. E proprio su quella battuta Guenda ha voluto tornare, scatenando l’ira del giovane Barwuah. La vicenda ha avuto radici in quel che è capitato poche ore prima.

Nel pomeriggio Tommaso Zorzi, istrione della quinta edizione del reality, ha proposto un gioco. Per movimentare la giornata l’influencer ha chiesto agli inquilini di prestarsi a fare i maggiordomi a turno a un altro concorrente. L’idea è stata bloccata dal fratello di Balotelli che ha ricordato che sua madre, in passato, ha fatto la collaboratrice domestica. “Anche la mamma di Andrea Zelletta… si potrebbero sentire toccate”, ha aggiunto il ragazzo.

Fin qui nulla da eccepire, tanto che il gioco è stato messo in archivio, venendo accantonato. A distanza di poche ore, Guenda ha innescato la miccia in cucina, durante la cena. La pianista ha mosso degli appunti a Barwuah, sostenendo che la medesima sensibilità espressa nei confronti delle collaboratrici domestiche avrebbe dovuto esternarla anche verso le donne quando suo fratello ha pronunciato la battuta incriminata che tanto ha fatto discutere:

“Hai chiesto di tutelare la sensibilità delle collaboratrici domestiche, avresti dovuto tutelare la sensibilità delle donne dissociandoti dalla battuta di tuo fratello Mario Balotelli».

Le parole della Goria hanno letteralmente mandato fuori di sé Enock che si è alzato dalla tavola, facendo volare il suo microfono per aria. Sono seguite parole dure, con toni aspri. “Chi caz…. sei? Vaff….”, ha attaccato ferocemente il giovane, riferendosi alla Goria. A dargli ragione anche la contessa Patrizia De Blanck che si è rivolta all’amica criticandola per la scelta di rivangare una vicenda già affrontata a più riprese nella Casa.

“Ma vaff…., non era il momento di dire questa cosa a tavola. Che caz… c’entra lui con il fratello…”, la sferzata della contessa che ha un ottimo rapporto con la Goria. Proprio per questo, non ha rinunciato alla sua schiettezza e a riferirle senza fronzoli la propria opinione su quanto accaduto. Dopo il fattaccio, Enock e la musicista hanno cercato di ricucire e di spiegarsi. Chissà se riusciranno ad andare oltre l’incomprensione oppure se il legame si è deteriorato in modo irreparabile.