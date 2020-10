Balotelli, sfogo dopo rimprovero Signorini: “Prima di giudicare informatevi”

Mario Balotelli ieri sera al Grande Fratello Vip 5 ha fatto una sorpresa a suo fratello Enock. Ma non solo, perché ha avuto modo di parlare anche con gli altri concorrenti. Il calciatore ha usato un linguaggio un po’ troppo colorito per un ambiente televisivo e tra le tante cose gli è scappata anche una battuta poco felice su Dayane Mello. Quest’ultima aveva manifestato la volontà di avere Mario nella Casa come concorrente e lui ha replicato con una frase che ha fatto parecchio discutere sui social.

Dopo le proteste sul Web, Signorini ha rimproverato Balotelli invitandolo a chiedere scusa. Lui lì per lì non aveva ben presente la frase pronunciata verso Dayane, ma uscendo dalla Casa ha avuto modo di scoprirlo e così si è sfogato su Instagram. Nella notte ha pubblicato una storie con un lungo messaggio in cui ha rinnovato le sue scuse a Dayane, ma non solo. Balotelli ha chiesto scusa a chiunque si sia sentito offeso dalla sua battuta, poi ha spiegato:

“Con Dayane ho una confidenza e un modo di parlare tale che potrebbe sembrare volgare ma le voglio un mondo di bene. Quindi basta fare le femministe o i maschilisti. Chiedo scusa per chi si sente offesa ma se non conoscete i rapporti tra persone prima di giudicare informatevi”.

Anche Dayane nella Casa ha detto di non esserci rimasta male perché tra lei e Mario c’è confidenza, come se fosse abituata a sentirsi questo tipo di battute. Lei insomma non l’ha presa male, anche se si è irrigidita quando Balotelli le ha rivolto quelle parole. Ma forse ha reagito così anche perché sapeva che ci sarebbero state conseguenze, visto il tono e le parole del calciatore.

Balotelli nel suo messaggio ha scritto ancora che avendo due mamme, tre sorelle e una figlia non era assolutamente nelle sue intenzioni denigrare e offendere il genere femminile. Ha spiegato infatti che le donne sono la sua vita quindi ha chiesto di non speculare senza sapere.

Balotelli al Gf Vip, l’incontro con il fratello Enock

Ieri sera Super Mario è entrato nella Casa per fare una sorpresa al fratello Enock, ma Signorini lo ha ospitato per tutta la durata della dodicesima puntata. Balotelli è stato prima in studio, poi nel Cucurio a twittare e poi è entrato in giardino per incontrare suo fratello. Tra i due c’è stata una chiacchierata che ha coinvolto anche gli altri inquilini della Casa. Ha parlato con Dayane, con la Contessa e ha portato un messaggio a Francesco da parte della sua fidanzata Cristina. E a fine puntata Mario era nel Cucurio per un brindisi veloce con gli altri concorrenti, attraverso il vetro.