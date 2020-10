Grande Fratello Vip: questa settimana entrano 4 nuovi concorrenti

È tempo di novità al Grande Fratello Vip di Alfonso Signorini. Questa settimana entreranno quattro nuovi concorrenti. Linfa vitale per un programma che durerà più del previsto. Mediaset ha infatti deciso di non chiudere la Casa di Cinecittà a dicembre ma di allungare il format fino al prossimo febbraio.

Necessario, dunque, l’ingresso di nuovi personaggi famosi. Lunedì 26 ottobre entreranno tre nuovi concorrenti. Si tratta di Stefano Bettarini, Giulia Salemi e Selvaggia Roma. I primi due hanno già partecipato alla trasmissione, rispettivamente alla prima e terza edizione.

Per Selvaggia, invece, si tratta di un’esperienza del tutto nuova anche se in passato è stata protagonista di Temptation Island. La Roma è inoltre famosa per il suo percorso a Uomini e Donne e per la tormentata relazione con Francesco Chiofalo, detto Lenticchio (oggi felicemente fidanzato con Antonella Fiordelisi).

Venerdì 30 ottobre entrerà, invece, Paolo Brosio. A farlo sapere è il sempre informato Tv Blog. Il giornalista e opinionista doveva fare il suo ingresso lo scorso settembre ma il Covid-19 ha tardato il suo arrivo. Oggi Brosio sta bene, ha sconfitto il Coronavirus, ed è pronto a vivere questa nuova avventura, che arriva a due anni da quella all’Isola dei Famosi.

A dicembre entreranno altri 7-8 concorrenti: ad anticiparlo è stato Alfonso Signorini in persona. Concorrenti che, va precisato, non avranno nulla a che fare con gli attuali gieffini. Bettarini e company sono stati infatti chiamati soprattutto perché legati agli attuali “vipponi”.

Stefano, ad esempio, ha avuto una relazione con Dayane Mello e non ha gradito le attenzioni che Pierpaolo Pretelli ha rivolto alla fidanzata Nicoletta Larini a Temptation Island Vip. Al contrario Giulia Salemi ha a che fare con Tommaso Zorzi, amico di vecchia data con il quale il rapporto si è raffreddato nell’ultimo periodo.

Stando a quello che riporta il settimanale Oggi a dicembre potrebbe entrare nella Casa del Grande Fratello Vip Justine Mattera. La soubrette, ex moglie di Paolo Limiti, ha sostenuto un buon provino, che ha parecchio convinto gli autori.

Luca e Gianmarco Onestini, Ignazio Moser e Andrea Damante, hanno preferito declinare l’invito della produzione.