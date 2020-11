Grande Fratello Vip stasera anticipazioni: chi entra, sorprese e eliminato

New entry al Grande Fratello Vip 5. Stasera, venerdì 13 novembre 2020, entrerà finalmente Selvaggia Roma. L’ex protagonista di Uomini e Donne e Temptation Island doveva entrare settimane fa insieme a Giulia Salemi e Stefano Bettarini ma il suo ingresso è stato bloccato dal Coronavirus. L’ex fidanzata storica di Francesco Chiofalo, conosciuto ai più come Lenticchio, ha infatti contratto il Covid-19 ed è stata costretta ad affrontare un duro isolamento. Oggi Selvaggia è guarita e pronta a scuotere gli equilibri del programma Mediaset.

Selvaggia Roma è stata appositamente scelta dagli autori del Grande Fratello Vip per il suo carattere determinato e schietto. Una prezzemolina che metterà a dura prova gli altri concorrenti del reality show. Qualcuno l’ha già definita la nuova Franceska Pepe. Non solo: Selvaggia in passato ha avuto una breve liaison con Enock Barwuah, il fratello di Mario Balotelli. Come affronteranno i due la convivenza forzata? In più la Roma ha espresso sui social network un certo interesse per Pierpaolo Pretelli ed è pronta a mettere a repentaglio il feeling che si è instaurato tra il Velino di Striscia la notizia e Elisabetta Gregoraci.

La diciottesima puntata del Grande Fratello Vip sarà inoltre una serata all’insegna delle sorprese e delle emozioni. A quasi due mesi dall’inizio del gioco, alcuni concorrenti avranno la possibilità di rivedere gli affetti più cari. In nomination sono finiti Stefania Orlando e Massimiliano Morra ma nessuno dei due lascerà la Casa più spiata d’Italia. Il meno votato dal pubblico, però, sarà nuovamente in nomination.

Com’è ormai noto il Grande Fratello Vip durerà fino al prossimo febbraio. Oltre a Selvaggia Roma entreranno altri novi concorrenti. Lunedì 16 novembre farà il suo ingresso il chirurgo plastico Giacomo Urtis. Continuano le trattative, invece, per avere nel cast Cristiano Malgioglio (già star della seconda edizione) e il pilota Andrea Iannone.

Chi è Selvaggia Roma

Classe 1989, Selvaggia Roma è un ex partecipante di Uomini e Donne e Temptation Island. Nel 2011 ha provato, invano, a corteggiare l’ex tronista Alessio Lo Passo. La grande popolarità è arrivata nel 2017, quando ha partecipato conl’ex fidanzato Francesco Chiofalo, detto Lenticchio, al reality show di Filippo Bisciglia.

Temptation Island ha letteralmente cambiato la vita di Selvaggia: la Roma ha smesso di lavorare nel bed & breakfast di Lenticchio ed è diventata una web influencer. Ha iniziato a darsi da fare come speaker radiofonica, modella e opinionista.

Dopo Francesco Chiofalo ha amato Luca Muccichini ma dal 2019 è single. Selvaggia ha vissuto una amicizia turbolenta, ormai conclusa, con Eliana Michelazzo.