Grande Fratello Vip, Sonia Lorenzini squalifica in arrivo? Cosa è successo

Sonia Lorenzini cammina su strade pericolose. Infatti, nella serata di ieri sera ne sono successe delle belle. Senza accorgersene, l’influencer appena entrata nella Casa potrebbe aver violato il regolamento e dunque incorrere in qualche provvedimento disciplinare atto a riportarla sulla “giusta via”.

Come era accaduto anche per Andrea Zelletta, la Lorenzini ieri ha fatto una gaffe, probabilmente senza neanche accorgersene. Durante un momento di ricreazione di gruppo, precisamente mentre i Vipponi giocavano ad intervistare i concorrenti del Grande Fratello Vip, Sonia ha chiesto a Filippo Nardi la verità su alcune indiscrezioni che avevano fatto il giro di web e programmi televisivi qualche settimana fa. Si parla del rapporto tra il disc jockey ed Elisabetta Gregoraci.

La domanda che l’influencer ha rivolto a Filippo è stata questa: “Vorrei sapere da Filippo Nardi con sincerità se quello che era uscito con Elisabetta prima della casa fosse farina del suo sacco”. Di contro, il nobile, visibilmente imbarazzato, essendosi accorto del tranello, seppur probabilmente involontario, che gli stava giocando la nuova inquilina, ha preferito il silenzio.

Ovviamente nella Casa tutti hanno fiutato subito aria di gossip. Noncuranti della situazione, i Vipponi hanno chiesto a Nardi di approfondire il discorso e sbilanciarsi con qualche parola in più. Lo stesso conduttore del finto show, Cristiano Malgioglio ha cercato di far vuotare il sacco al disc jockey senza successo.

Nardi, in primis, ha commentato di trovare di cattivo gusto una domanda e un argomento del genere. E in secondo luogo ha chiarito di non poter parlare del fatto. A quel punto, Tommaso Zorzi ha iniziato a comprendere la situazione. Quindi ha fatto notare che era possibilissimo che il silenzio di Filippo fosse dettato da termini contrattuali del programma che gli imponevano di tacere su avvenimenti accaduti prima della sua entrata in Casa. Infatti, da regolamento i Vipponi non possono assolutamente parlare di quanto è successo fuori.

A quel punto Filippo Nardi ha ammesso di sì e ha scherzato facendo finta di rispondere a una telefonata del suo agente che gli imponeva di stare zitto. Di conseguenza, Sonia Lorenzini si sarà accorta dell’errore commesso? Forse sì, data la puntualizzazione di Tommy.

In ogni caso la domanda che si pongono ora i telespettatori è se per Sonia Lorenzini verrà preso un provvedimento disciplinare per la gaffe fatta oppure se il GF ci passerà sopra.