Grande Fratello Vip: “Signorini vuole Gemma e Giorgio di Uomini e Donne”

Nuovi gossip sulla settima edizione del Grande Fratello Vip, in partenza su Canale 5 il prossimo 19 settembre. Stando ad alcune indiscrezioni riportate dal settimanale Nuovo Tv, Alfonso Signorini – in qualità di autore e conduttore del reality show – starebbe facendo di tutto per avere nel cast due amati protagonisti di Uomini e Donne. Ovvero gli ex fidanzati Gemma Galgani e Giorgio Manetti, tra i più discussi del dating show di Maria De Filippi.

Da tempo si parla di un addio di Gemma a Uomini e Donne e accettare l’offerta del GF Vip potrebbe essere l’occasione giusta per lasciare la trasmissione pomeridiana con una certa classe. Senza contare che entrando nella Casa più spiata d’Italia la Galgani avrebbe una visibilità ancora più grande. Per vivacizzare fin da subito le dinamiche Signorini avrebbe pensato di proporre un accordo anche a Giorgio Manetti, vecchio amore di Gem.

L’ex Cavaliere, tornato di recente single, si è detto titubante per via del numero dei giorni da trascorrere nel bunker di Cinecittà ma non è del tutto contrario all’idea. Pure perché partecipare al Grande Fratello Vip regalerebbe al Gabbiano tanti vantaggi dal punto di vista professionale ed economico.

La prima concorrente ufficiale del GF Vip 7

In attesa di saperne di più Mondo Tv 24 ha spifferato il nome della prima concorrente ufficiale del GF Vip 7. O almeno così sembra. Pare si tratti di Guendalina Canessa, già gieffina nel 2007 nella versione Nip condotta da Alessia Marcuzzi. Un ritorno dunque per l’imprenditrice e influencer, ex moglie di Daniele Interrante.

Gli altri concorrenti in lizza per il GF Vip 7

In pole position per aggiudicarsi un posto nel cast del Grande Fratello Vip 7:

–Antonino Spinalbese (ex fidanzato di Belen Rodriguez)

–Antonio Razzi (ex senatore visto anche a Ballando con le Stelle)

–Gigliola Cinquetti (cantante)

–Alvaro Vitali (il famoso Pierino)

–Federico Fashion Style (hair stylist, visto di recente a La Pupa e il Secchione)

–Manuela Arcuri (attrice)

–Vera Gemma (figlia di Giuliano, attrice ed ex naufraga dell’Isola dei Famosi) e il fidanzato Jeda

–Antonella Fiordelisi (ex spadista, ex fidanzata di Francesco Chiofalo, oggi influencer)

–Pamela Prati (che ha già partecipato alla prima edizione del GF Vip)

–Patrizia Groppelli (opinionista tv e compagna di Alessandro Sallusti)

–Asia Gianese (influencer)

–Max Felicitas (attore a luci rosse, considerato l’erede di Rocco Siffredi)

–Brenda Asnicar (attrice argentina nota per la serie Disney Il mondo di Patty)

–Evelina Sgarbi (figlia del più noto Vittorio).