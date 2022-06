Signorini, reunion con ex GF Vip a Mykonos: qualcosa va storto, protesta

In terra greca il direttore di Chi Magazine ha incontrato diversi ex concorrenti del Grande Fratello Vip. Qualcuno ha mugugnato…

“Notti magiche”. Così Alfonso Signorini ha descritto le serate vacanziere che sta trascorrendo a Mykonos. Sull’isola greca, nelle scorse ore, c’è stata anche una reunion tra il direttore di Chi Magazine e alcuni ex concorrenti del Grande Fratello Vip. Il giornalista ha incontrato Pierpaolo Pretelli e Giulia Salemi, le tre sorelle Selassié e infine Alex Belli e Delia Duran. L’allegra comitiva ha provveduto a spedire diverse ‘cartoline’ sui social, mostrandosi gaudente e spensierata. Ed è proprio in rete che qualcosa è andato storto perché parecchi utenti hanno protestato contro Chi Magazine e il suo direttore. Motivo? Un video di Belli e Delia è stato postato dall’account ufficiale della rivista, fatto che ha innescato mugugni e critiche. Addirittura c’è chi ha fatto sapere di voler levare il ‘segui’ alla pagina e chi ha detto di essere rimasto deluso da Signorini.

Nelle scorse ore sia Signorini sia il profilo Instagram di Chi hanno postato alcune foto e qualche video che hanno mostrato gli incontri del demiurgo del GF Vip con Giulia Salemi, Pretelli, Gianluca Costantino (il giovane ha festeggiato sull’isola il suo compleanno) e le sorelle Selassié. Per i ‘Prelemi‘, amatissimi sui social, c’è stata una moltitudine di complimenti. Anche Signorini ha incassato parecchi interventi positivi, in quanto fu lui che mise lo zampino al GF Vip 5 per far scoccare la scintilla.

Di tutt’altro tono i commenti giunti sotto al post di Chi che ha ‘sponsorizzato’ l’arrivo a Mykonos di Alex Belli e Delia Duran, i quali hanno fatto sapere di aver contatto Signorini subito dopo aver messo piede sull’isola. E infatti c’è anche stato un incontro. La questione ha provocato un’ondata di proteste. Ecco alcuni commenti a caldo: “O mamma mia. È arrivato il circo”; Vabbè, dopo questa, unfolowo subito, ciao Alfi”; “Inaugurazione circus summer 2022”; “annullo la sottoscrizione se continuate a promuovere questi due sc..mi”; “Ora a Mykonos sono al completo, un circo assoluto. Mancavano i pagliacci più pagliacci di tutti: ecco arrivati anche loro!”; “Mamma mia che ridicoli”; “Che schifezza”; “Ma lo spazio che date a sti due cialtroni?”.

Vacanze ma anche lavoro: Signorini, oltre a godersi il mare e la buona cucina greca, sta trattando con diversi vip per confezionare il nuovo cast del reality show più spiato d’Italia, in partenza con l’edizione numero sette il prossimo settembre. Al momento sono emersi una quindicina di nomi papabili. Tra questi c’è Antonino Spinalbese, ex di Belen, il quale avrebbe accettato di mettersi in gioco.