Grande Fratello Vip: Signorini chiama l’ex fidanzata di Blanco

L’ex fidanzata di Blanco, Giulia Lisioli, torna a parlare della loro rottura e non solo. Infatti, mentre lui si sta godendo la sua nuova relazione con Martina Valdes, la giovane aspirante modella si svela in un’intervista con il tiktoker MaghetFalco, come riporta Webboh. Qui parla di Grande Fratello Vip e Isola dei Famosi. Ebbene, lei stessa fa sapere di aver scelto di rifiutare importanti proposte lavorative sul piccolo schermo. Sembra proprio che Alfonso Signorini le abbia chiesto di entrare a far parte del suo cast.

Il famoso conduttore di Canale 5, che tra poco tornerà a intrattenere il pubblico con i futuri concorrenti della Casa di Cinecittà, avrebbe però ottenuto un ‘no’ come risposta da parte dell’ex fidanzata di Blanco. E non sarebbe neanche il primo. Nel frattempo, si sta formando il gruppo che con questa nuova edizione dovrà cercare di mantenere viva la prima serata di Canale 5. Intanto, un altro reality pare si sia fatto avanti con Giulia Lisioli. Quest’ultima racconta di aver ricevuto la proposta anche dall’Isola dei Famosi.

La stessa cosa sarebbe accaduta con Una casa per TikToker. L’ex di Blanco, però, sembra non essere intenzionata a cavalcare l’onda del gossip per una carriera sul piccolo schermo. Infatti, desidera iscriversi all’università e diventare una modella. Nelle scorse settimane, dopo la rottura con Riccardo Fabbriconi – questo il vero nome del rapper – avrebbe anche pensato di chiudere il suo profilo Instagram. Il motivo?

“Alla gente interessa anche il gossip, e sono sincera, chi mi ha smesso di seguirmi vuol dire che non sono interessati a me, ma all’hype e al gossip”

Ha già ampiamente parlato della fine della sua storia con Blanco e del presunto tradimento. Questo ha, ovviamente, fatto sì che le luci dei riflettori finissero sulla Lisioli, che ha iniziato intanto a lavorare in un bar e a porsi degli obbiettivi da raggiungere. Oggi può dire di sentirsi soddisfatta con se stessa.

Scoprire la nuova relazione del rapper attraverso un video sul web ha provocato molto dolore in Giulia, che ribadisce di essere rimasta male. Ci tiene, però, a precisare che non si è trattato di un vero e proprio tradimento. Sembra, dunque, che la loro love story fosse giunta al capolinea ancora prima.

“Volevo mettere questo puntino, che le persone aggrediscono: lui non mi ha mancato di rispetto, non mi ha fatto le corna, ma mi sono sentita un attimo ferita”

Giulia Lisioli è stata la musa ispiratrice del primo album di Blanco. Sono cresciuti insieme e lei sente di aver fatto “una piccola parte del suo percorso”. Oggi non può non emozionarsi riascoltando quelle canzoni e non le danno assolutamente fastidio, anzi.