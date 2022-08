Vittorio Sgarbi è tornato a parlare della scelta della figlia Evelina di non prendere parte alla settima edizione del Grande Fratello Vip. La giovane era stata contattata da Alfonso Signorini e un’autrice del reality show ma la 22enne non si è mai presentata ai provini. Una decisione che ha mandato il suo celebre padre su tutte le furie.

Vittorio Sgarbi arrabbiato con la figlia Evelina

Dopo l’intervista-sfogo a Novella 2000, dove ha spiegato di non aver parlato con la sua erede per settimane, Vittorio Sgarbi ha rivelato al Corriere della Sera la cifra che la produzione del GF Vip 7 ha offerto alla figlia e che Evelina ha prontamente rifiutato.

“Temeva la pubblicità negativa, le chiacchiere, non le sembrava un programma degno di lei. Balle, se una ha un carattere forte sa come difendersi, anche in un ambiente degradato, altrimenti significa che non ha una gran considerazione di sé. A lei avevano offerto 100mila euro, che ci sputi sopra?”

Per un lungo periodo Vittorio Sgarbi e la figlia non si sono visti fino a quando Evelina non si è presentata dal padre con una richiesta molto particolare: l’acquisto di una borsa costosa e alla moda. Più precisamente una Dior dal valore di 2800 euro.

“Per una come lei che frequenta l’ambiente della moda, anche sfiorare il mondo dello spettacolo le avrebbe fatto comodo, si faceva conoscere. Si pagava i conti. E non veniva a mettere in croce me per farsi comprare una borsa di Dior da 2800 euro. Con quel cachet avrebbe potuto permettersela, non pretenderla da me”

Vittorio Sgarbi ha inoltre precisato che non ha mai preso parte ad un reality show nella sua carriera perché impegnato in altri progetti televisivi, culturali e politici. Dietro un lauto compenso, però, il 70enne sarebbe pronto a mettersi in gioco.

Ad oggi è stato annunciato un solo concorrente ufficiale del Grande Fratello Vip 7: si tratta di Giovanni Ciacci, costumista, opinionista e volto tv, che ha da poco scoperto di essere sieropositivo.

Chi è la figlia di Vittorio Sgarbi

Evelina Sgarbi è nata da una relazione tra Vittorio Sgarbi e una storica torinese. Ha 22 anni e studia all’Istituto Marangoni. È apparsa qualche volta sui social network con il suo celebre padre, che ha altri due figli nati da donne diverse. La vita privata di Sgarbi è sempre stata molto intensa e movimentata.

Il primogenito Carlo è frutto del rapporto con la stilista Patrizia Brenner, scomparsa nel 2002. L’ultimogenita Alba, invece, è arrivata grazie alla relazione tra Sgarbi e una cantante lirica albanese. Dall’attuale moglie Sabrina Colle, sposata nel 1998, Sgarbi non ha avuto altri figli. La coppia si definisce piuttosto aperta e libertina.