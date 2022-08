Sgarbi ha litigato con la figlia: tutta colpa del Grande Fratello Vip

Vittorio Sgarbi ha litigato con la figlia Evelina. Il motivo? Il Grande Fratello Vip! A raccontare tutto è stato lo stesso critico d’arte, scrittore e opinionista tv in un’intervista rilasciata al settimanale Novella 2000. La giovane Sgarbi, come spifferato dal suo celebre papà, era stata contattata da Alfonso Signorini e dal suo team di autori per la settima edizione del Grande Fratello Vip in partenza a settembre su Canale 5.

Evelina Sgarbi verso il Grande Fratello Vip

Dunque erano fondati i rumors di qualche tempo fa: in pole position per entrare nella Casa più spiata d’Italia c’era anche Evelina Sgarbi. Peccato, però, che la ragazza abbia gentilmente declinato l’invito. Decisione che ha mandato su tutte le furie papà Vittorio, che sperava di vedere la sua erede al GF Vip 7.

“Ha deciso di non presentarsi al provino contro la mia volontà. Per una ragazza della sua età declinare una simile offerta equivale a sputare sul denaro”

Secondo Vittorio Sgarbi la figlia ha rinunciato alla possibilità di guadagnare un mucchio di soldi senza fare praticamente nulla. Evelina, però, ritiene il bunker di Cinecittà un posto denso di pettegolezzi, troppo lontano dalla sua realtà.

Tra padre e figlia ci sono state diverse discussioni, come confidato da Vittorio Sgarbi, e per un periodo i due non si sono neppure più visti. Ora sembra che stiano cercando di riconciliarsi. Nel frattempo il critico d’arte ha spiegato il motivo per il quale lui non ha mai partecipato a reality show:

“Posso concedermi il lusso di dire no a format come l’Isola dei Famosi, che si aspetta di vedermi annuire dinanzi ad un cachet di 400 mila euro, anzi 800 mila….Avrei accettato solo per 2 milioni…Non intendo svendere il mio tempo…Ho impegni da sindaco, assessore e deputato…”

Ad oggi è stato annunciato un solo concorrente ufficiale del Grande Fratello Vip 7: si tratta di Giovanni Ciacci, costumista, opinionista e volto tv, che ha da poco scoperto di essere sieropositivo.

Chi è la figlia di Vittorio Sgarbi

Evelina Sgarbi è nata da una relazione tra Vittorio Sgarbi e una storica torinese. Ha 22 anni e studia all’Istituto Marangoni. È apparsa qualche volta sui social network con il suo celebre padre, che ha altri due figli nati da donne diverse. La vita privata di Sgarbi è sempre stata molto intensa e movimentata.

Il primogenito Carlo è frutto del rapporto con la stilista Patrizia Brenner, scomparsa nel 2002. L’ultimogenita Alba, invece, è arrivata grazie alla relazione tra Sgarbi e una cantante lirica albanese. Dall’attuale moglie Sabrina Colle, sposata nel 1998, Sgarbi non ha avuto altri figli. La coppia si definisce piuttosto aperta e libertina.