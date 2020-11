Grande Fratello Vip, Selvaggia a rischio: il CoorDown chiede la squalifica

La nuova concorrente del reality, condotto da Signorini, finisce in una vera e propria bufera a causa di un’espressione che sta generando richieste di espulsione immediata e non poche polemiche

Selvaggia Roma verrà squalificata dal Grande Fratello Vip? A richiedere a gran voce la sua espulsione è il CoorDown, Coordinamento Nazionale Associazioni delle persone con sindrome di Down. Il tutto sta accadendo in queste ultime ore e sul web i telespettatori sembrano appoggiare tale richiesta. In effetti, la concorrente ha utilizzato una parola che non dovrebbe essere assolutamente usata: “mongoloide”. Ciò è accaduto subito dopo in giardino, quando Selvaggia stava conversando con Pierpaolo Pretelli. Attraverso dei post su Twitter, l’associazione fa inizialmente notare l’espressione utilizzata dalla Roma. Dopo di che, chiede l’espulsione della concorrente, in quanto la discriminazione contro le persone con disabilità dovrebbe avere la stessa gravità della blasfemia e della discriminazione razziale.

Al @GrandeFratello di nuovo viene usata la parola "mongoloide" con intento spregiativo e offensivo per le persone con #sindromediDown Chiediamo provvedimenti verso la concorrente. Basta insulti e linguaggio discriminatorio!#gfvip @alfosignorini pic.twitter.com/0zma9wQpQj — CoorDown (@coordown) November 15, 2020

L’associazione condivide un comunicato completo nel suo sito internet ufficiale, attraverso cui fa presente quanto accaduto. Durante la diretta del reality, dello scorso sabato sera, Selviaggia avrebbe dichiarato: “Non voglio nemmeno passare come mongoloide”. Questa frase l’ha fatta finire inevitabilmente nella bufera e si apre così un nuovo caso in questa quinta edizione del reality condotto da Alfonso Signorini. Non si sa, al momento, se la produzione prenderà seriamente in considerazione la richiesta del CoorDown, ma sicuramente non si tratterebbe della prima squalifica di quest’anno!

Dopo Denis Dosio, Fausto Leali e Stefano Bettarini, lo stesso destino potrebbe toccare a Selvaggia. A soli pochi giorni dalla sua entrata nella Casa più spiata d’Italia, la Roma è già finita in una vera e propria bufera mediatica. Infatti, sul web sono diversi i telespettatori che appoggiano la richiesta dell’associazione e che chiedono che venga squalificata immediatamente. A detta di molti, non servirebbero neanche le scuse da parte della Roma per l’espressione che ha utilizzato. Il CoorDown si dice certo del fatto che la nuova concorrente abbia usato il termine in questione con “intento spregiativo e offensivo per le persone con sindrome di Down”.

L’associazione appare irremovibile e porta avanti questa causa con grande forza. Nel suo comunicato fa sapere di aver denunciato il reality in ogni occasione – quando qualche concorrente ha pronunciato frasi discriminatorie nei confronti delle persone con disabilità – e non smetterà di farlo. Selvaggia ha utilizzato la cosiddetta “r-word”. Pertanto, le persone con sindrome di Down e le loro famiglie potrebbero sentirsi gravemente offese. Uno scivolone quello della Roma, che entrando nella Casa ha già creato scompiglio!