Grande Fratello Vip, svelato il secondo concorrente: il flash, ecco chi è

Grande Fratello Vip, arriva il secondo concorrente: la soffiata che spiegherebbe anche perché “Il figlio di…” non si vede più ad Amici

Il cast del Grande Fratello Vip comincia a prendere forma. Dagospia non ha dubbi e dà per certo lo sbarco di Paolo Ciavarro nella Casa più spiata d’Italia. Esatto, il figlio di Massimo ed Eleonora Giorgi dovrebbe aggiungersi alla già annunciata Rita Rusic. Pare fatta anche per Barbara Alberti. Per la scrittrice e per il figlio d’arte non resta che attendere la conferma ufficiale che, nel caso in cui dovesse giungere, potrebbe dare un significato all’addio di Paolo ad Amici di Maria De Filippi. Il giovane infatti non è più stato arruolato nel talent e in molti si sono chiesti il perché. E il perché potrebbe proprio essere ricondotto alla sua entrata nel GF Vip.

Alfonso Signorini: le anticipazioni sul cast del Grande Fratello Vip

“Il cast prende forma: al Grande Fratello Vip di Alfonso Signorini non mancherà ‘Il figlio di…’. Nella Casa più spiata d’Italia entrerà Paolo Ciavarro”, scrive Dagospia. Nel frattempo prosegue il totonomi relativo agli altri nomi che andranno a varcare la celebre porta rossa di Cinecittà. Nelle scorse ore Signorini è stato criptico ma non troppo. Da Chiambretti, a #cr4 la repubblica delle donne, ha confessato di aver incontrato Francesca Barra, il fidanzato di Diletta Leotta, ossia Daniele Scardina, Antonella Elia e Sabina Ciuffini. “Ne ho incontrati anche molti altri”, ha chiosato il direttore di Chi. Pare però che qualcuno dei nominati sia molto vicino a firmare per partecipare al reality del Biscione.

Loredana Lecciso ha detto no: pare che l’ex di Albano non ci sarà, nonostante fosse data per certa la sua partecipazione nel reality

Chi invece si è sfilato da GF Vip è stata Loredana Lecciso. L’ex di Albano era data per certa, ma pare che all’ultimo ci abbia ripensato. Contattata da Libero Quotidiano ha dichiarato di aver ricevuto l’offerta ma di non averla accettata. “Sarà, forse, per un’altra edizione”, ha risposto a domanda diretta. Dunque, avanti un altro!