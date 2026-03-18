Grande Fratello Vip: “Se non fosse per Ciro, Martina e Gianmarco sarebbero lì”

Sembrava ormai certo che Martina De Ioannon e Gianmarco Steri sarebbero approdati al Grande Fratello Vip 2026. Si parlava di loro come grandi protagonisti della nuova edizione, dopo il caos scoppiato con Ciro Solimeno. Eppure qualcuno crede che proprio per quanto fatto, di recente, dall’attuale tronista di Uomini e Donne tutto alla fine sarebbe sfumato. A parlare è Alessia Pascarella.

Quest’ultima si svela in una nuova intervista per Casa Lollo, disponibile da stasera. In anteprima, è possibile ascoltare l’ex volto di Temptation Island dire la sua su quanto accaduto, visto che ha avuto modo di conoscere Martina. Le due hanno partecipato alla stessa edizione del reality show delle tentazioni, dove però non è mai nata una vera e propria amicizia. Infatti, la stessa Alessia, qualche mese fa, nel programma radiofonico Non succederà più, aveva confermato di non avere più un rapporto con la De Ioannon.

Allo stesso tempo, pubblicamente, la Pascarella ha spesso commentato le svolte della vita sentimentale di Martina, facendo da sempre il tifo per Gianmarco Steri. Nei mesi scorsi, la De Ioannon ha deciso di dar vita a una colpo di scena. Molti telespettatori hanno apprezzato il suo dietrofront, che però l’ha portata anche a ricevere non poche critiche. Nel frattempo, Ciro Solimeno ha avuto modo di consolarsi finendo sul Trono.

Da allora, varie indiscrezioni hanno parlato della possibilità di vedere i tre nella Casa più spiata d’Italia. I nomi di Gianmarco e Martina sono presenti nella famosa e presunta lista segreta fatta da Alfonso Signorini per il cast e accettata da Mediaset, prima del caos legato alle rivelazioni di Fabrizio Corona. Fino alla fine, i fan hanno sperato di vedere la coppia tra i concorrenti ufficializzati.

E, invece, alla fine ad avere la meglio è stato Raul Dumitras, l’ex fidanzato con il quale la De Ioannon aveva partecipato a Temptation Island. Alessia Pascarella su tutta questa storia ha le idee chiare:

“Se Ciro non diceva quella cosa, secondo me, Martina e Gianmarco (o anche solo Martina) sarebbero andati al GF. Secondo me sì. Anche se l’ha raccontato… per carità non si fa, stai là, fai il Trono, devi rispettare la produzione… ma che ha risolto? Perché non hai parlato allora e lo fai solo adesso?”

Alessia si riferisce alla scomoda confessione che Ciro ha fatto a Maria De Filippi, qualche settimana fa. Durante il Trono di Martina, si sono visti e sentiti di nascosto, andando dunque contro le regole di Uomini e Donne. La Pascarella crede che questo abbia influenzato totalmente il tutto, negando così la possibilità alla De Ioannon di approdare nella Casa.

Si tratta solo di una teoria o di voci di corridoio arrivate alle orecchie di Alessia? Intanto, quest’ultima rivela che Lino Giuliano sarebbe stato richiamato dalla produzione del Grande Fratello Vip. Il fidanzato era entrato nel cast dell’edizione iniziata nel 2024, ma a causa di una sua stessa scivolata alla fine Alfonso Signorini ha annunciato la sua assenza.