Gianmarco Steri e Martina De Ioannon, svolta inaspettata nella relazione: retroscena sulla convivenza

Gianmarco Steri e Martina De Ioannon avrebbero intenzione di dare una svolta alla loro relazione sentimentale. I due ex tronisti di Uomini e Donne, chiacchieratissimi nelle scorse settimane per aver lasciato i rispettivi compagni, vale a dire Cristina Ferrara e Ciro Solimeno, per poi iniziare a frequentarsi, avrebbero inaspettatamente deciso di andare a convivere. Questo almeno è ciò che ha rivelato il giornalista Lorenzo Pugnaloni, il quale, attraverso una storia Instagram, ha riferito che i due piccioncini sarebbero a un passo dall’andare a vivere sotto lo stesso tetto. Potrebbe accadere “a breve/media durata”, ha scritto Pugnaloni. Dunque la coppia starebbe facendo sul serio. Laddove iniziasse realmente la convivenza, metterebbe a tacere coloro che sostengono che il legame è stato intrecciato solamente per visibilità.

Gianmarco e Martina al Grande Fratello Vip di Ilary Blasi?

Tra l’altro Gianmarco e Martina sono dati come papabili concorrenti del prossimo Grande Fratello Vip. Il reality show inizierà intorno alla metà di marzo, come riferito da Mediaset di recente. A condurre ci sarà Ilary Blasi, che subentra ad Alfonso Signorini. Il direttore editoriale di Chi si è autosospeso dalle reti del Biscione dopo essere stato travolto dallo scandalo fatto scoppiare da Fabrizio Corona.

Qualora Steri e De Ioannon dovessero davvero varcare la porta rossa della Casa più spiata d’Italia, si ritroverebbero in qualche modo a convivere. Una sorta di prova del nove prima del passo concreto vero e proprio a livello privato. Restando nell’universo dei personaggi che hanno acquisito popolarità televisiva grazie ai programmi di Maria De Filippi, è notizia recentissima il fidanzamento di Cristina Ferrara, ex di Gianmarco, e del cantante Aka7even, ex allievo della scuola di Amici.

I due giovani hanno ufficializzato la frequentazione nelle scorse ore, immortalandosi complici e affiatati sui social e confermando le indiscrezioni circolate sul loro conto. Tra l’altro l’artista a breve sarà protagonista al Festival di Sanremo. Carlo Conti lo ha scelto tra i big in gara. Si esibirà sul palco dell’Ariston insieme all’amico e collega LDA, al secolo Luca D’Alessio, con il brano “Poesie clandestine”.