Gianmarco Steri e Martina De Ioannon, rivelazione eclatante di Toffanin a Verissimo: “Ciro mi maledirà”

Gianmarco Steri e Martina De Ioannon, dopo essersi lasciati rispettivamente con Ciro Solimeno e Cristina Ferrara, hanno iniziato a fare coppia. Un ‘quadrangolo’ nato dopo Uomini e Donne che profuma di soap opera. I due sono stati ospiti a Verissimo nella puntata in onda sabato 15 novembre, fornendo la loro versione dei fatti. La ‘padrona di casa’ Silvia Toffanin, in un intervento curioso, ha dichiarato che aveva già capito come sarebbe andata a finire quando mesi fa intervistò De Ioannon e Solimeno nello studio del rotocalco di Canale 5.

Verissimo, Gianmarco Steri e Martina De Ioannon si raccontano

Rapido riassunto della vicenda. Quando Martina De Ioannon divenne tronista si ritrovò a dover scegliere tra Solimeno e Steri. Decise di iniziare una frequentazione con il primo. Successivamente Steri ha ricoperto a sua volta il ruolo di tronista, scegliendo Cristina Ferrara. Qualche settimana fa entrambe le coppie sono scoppiate e, a gran sorpresa, Martina e Gianmarco si sono messi assieme stuzzicando la curiosità del pubblico affezionato a UeD.

La scintilla è scoppiata in un locale a Roma dove si sono ritrovati per caso. “Noi – ha raccontato De Ioannon – ci siamo incontrati in un locale, casualmente, a Roma. Io stavo con la mia migliore amica, lui con degli amici. L’ho visto da lontano, ma non c’è stato modo di salutarci. Quando poi ci siamo trovati vicini c’è stato un saluto normalissimo, io però mi sono sentita una bambina di 15 anni e ho detto ‘aspetta un attimo…’. E tornata a casa ho metabolizzato”

Anche Gianmarco pare aver avvertito le cosiddette farfalle nello stomaco: “Io mi ero lasciato, non la vedevo dalla scelta. Quando ci siamo salutati mi ha fatto un effetto che non pensavo mi potesse fare, così forte… mi sono detto ‘c’è qualcosa di irrisolto qua…’”

Silvia Toffanin: “Avevo capito tutto, Ciro mi maledirà…”

Silvia Toffanin ha poi ironizzato sulla gelosia provata da Martina quando andò ospite a Verissimo mesi fa con Ciro e visionò alcune immagini delle tante corteggiatrici di Gianmarco. La conduttrice è persino arrivata a dire che aveva intuito come sarebbe finita la faccenda sentimentale. “Ma torniamo indietro nel tempo, Ciro mi maledirà, ma io lo avevo detto… cioè avevo visto lo sguardo di quando tu sai”, ha sussurrato Toffanin che ha poi punzecchiato De Ioannon con una domanda diretta: “Quindi, alla fine, possiamo dire che avevi scelto male?”

Martina ha spiegato perché aveva scelto Ciro, dicendo che in quel momento, a sensazione, lo preferiva a Gianmarco la cui conoscenza aveva preso, a detta della giovane, una “piega un po’ polemica”. E ancora: “Ho deciso di fare un salto nel vuoto, perché poi insomma quando esci da Uomini e Donne non sai fuori come ti puoi trovare con una persona, e la vita poi fuori è fatta di tante cose… e ho capito che non era la persona giusta per me”.

De Ioannon ha rimarcato che, nonostante la rottura, per Solimeno prova ancora oggi rispetto e affetto immenso. Inoltre ha assicurato che con Ciro, al di là della scintilla poi scoccata con Steri, non ci sarebbe stato futuro.

Gianmarco e Martina di Uomini e Donne, il bacio e l’innamoramento

Martina e Gianmarco hanno proseguito l’intervista narrando cosa è accaduto dopo l’incontro casuale a Roma. “Noi ci siamo rivisti il giorno dopo, ed è scattato un bacio e quel bacio ci ha confermato che ‘eravamo sempre noi’, perché comunque avevamo avuto due storie, quindi era importante riconoscersi“, ha dichiarato la ragazza.

Spazio poi al famoso ‘collanina gate’. Che cosa è successo? Sempre De Ioannon: “Io dopo una settimana che uscivamo ho messo una storia con questa collanina. L’ho fatto con una leggerezza che ad oggi ammetto e me ne colpevolizzo perché magari mi seguono tante persone e sono stata indelicata nei confronti dell’altra persona. Però fondamentalmente l’ho fatto non con la voglia di ferire, ma con la voglia di compiacere magari la persona con cui stavo, non c’era un’intenzione cattiva”.

Pochi giorni fa, De Ioannon e Steri hanno incontrato Solimeno a Uomini e Donne. Tra i due ex c’è stato un abbraccio. Martina ha ricordato che Maria De Filippi aveva chiesto loro di ricordare anche le cose belle. “Lì è arrivato tutto quello che ho vissuto in 8 mesi e non rinnegherò mai, quindi ci siamo guardati ed è scattato un abbraccio. Avevo voglia di abbracciarlo perché mi dispiace tantissimo averlo ferito, questo deve essere super chiaro. Rimane il bene, e gli auguro di fare un percorso bellissimo sul trono”, ha concluso la ragazza.