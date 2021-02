Nuovo appuntamento con il Grande Fratello Vip 5 condotto da Alfonso Signorini questa sera, lunedì 22 febbraio 2021. Si tratta della quarantaduesima puntata della edizione più longeva del reality show di Canale 5. Il padrone di casa ha iniziato la serata anticipando momenti critici per i concorrenti. Dopo essersi collegato con la Casa, ha fatto assumere ai tre finalisti un ruolo importante stasera. Dayane Mello, Pierpaolo Pretelli e Tommaso Zorzi sono stati chiamati dunque nella Mistery Room. Attraverso il display hanno potuto vedere i compagni attualmente al televoto – Stefania Orlando, Andrea Zenga e Samantha De Grenet – nella stanza a led.

La prima a raggiungerli è stata Dayane, che a televoto aperto ha dovuto dire chi tra i tre coinquilini vorrebbe fuori dalla Casa. La modella brasiliana ha fatto il nome di Stefania, come si poteva immaginare. Pierpaolo, invece, ha nominato Samantha e Tommaso è rimasto coerente con la nomination della scorsa settimana, facendo il nome di Zenga. La puntata è andata avanti toccando un argomento delicato di queste settimane, che vede protagoniste Dayane e Rosalinda Cannavò.

Signorini ha mandato in onda alcune clip che vedono la Mello in confessionale dichiarare i sentimenti che prova nei confronti di Adua. Spiazzando tutti, la modella brasiliana ha ammesso di essere innamorata della Cannavò. Poi è arrivato il momento di Stefania, che ha ricevuto un video messaggio da parte della madre. Zenga, invece, ha avuto modo di rivedere i suoi fratelli più piccoli, sempre attraverso un video messaggio.

La puntata è andata avanti con un momento delicato riguardante il televoto. La prima a salvarsi è stata Samantha, dopo di che Stefania si è recata nella stanza a led e Zenga nella Mistery Room. I due, prima di entrare nelle due stanze, hanno salutato i compagni. Questa volta ha perso il televoto Andrea, che prima di abbandonare definitivamente la Casa ha lasciato una dedica a Rosalinda. Zenga è stato eliminato dal reality con il 7% dei voti: Samantha 48% e Stefania 45%.

Una sorpresa speciale è stata riservata a Pierpaolo Pretelli, che ha visto in collegamento video suo nonno Rocco e sua nonna Giuseppina. Ha avuto anche modo di rivedere Giulia Salemi, eliminata la scorsa settimana. Intanto, dopo un chiarimento a distanza tra Maria Teresa Ruta, Tommaso e Stefania, Dayane Mello ha avuto la possibilità di rivedere suo fratello Juliano. Quest’ultimo, in collegamento dal Brasile, ha tentato di rassicurare la modella. Nel corso della diretta, in studio, Signorini è corso rifugiandosi dietro le quinte, certo di aver visto un topo.

Ma gli scherzi non sono finiti qui. Il conduttore, con la complicità degli altri gieffini, ha preso un po’ in giro Zorzi, facendogli credere che la finale è stata spostata al 15 marzo. Come previsto, l’influencer non ha reagito bene.

A sette giorni dalla finale, per i tre finalisti è arrivato il momento della resa dei conti, come ha annunciato Signorini. Con una nuova catena ha iniziato a formarsi il televoto di questa settimana. Zelletta ha trascinato con sé Samantha, creando una coppia. L’altra si è composta automaticamente ed è formata da Stefania e Rosalinda. A scegliere quale delle due mandare al televoto sono stati i tre finalisti: Dayane ha scelto inaspettatamente la seconda, Tommaso la prima e Pierpaolo la seconda. Dunque, sono finite al televoto Stefania e Rosalinda.

La scelta presa dalla Mello ha lasciato tutti di stucco, sia fuori che dentro Casa. Antonella Elia, che ha sempre sostenuto la modella brasiliana, ha ammesso di essere rimasta profondamente delusa: “Con lei ho chiuso”. Tutti in studio hanno disapprovato la sua decisione. Una strategia quella messa in atto da Dayane, che ha preferito mandare al televoto la persona a cui aveva appena dichiarato amore pur di eliminare Stefania.