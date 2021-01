Grande Fratello Vip, Pretelli e Salemi: Giulia De Lellis contro Signorini

Al Grande Fratello Vip le sorprese sono sempre dietro l’angolo così come anche le ormai note dinamiche create dallo staff del reality show per mettere un po’ di pepe al programma e alla prova gli stessi concorrenti. Stavolta è toccato a Pierpaolo Pretelli.

Nella puntata di ieri 29 gennaio 2021 Alfonso Signorini ha favorito un nuovo incontro tra l’ex velino di Striscia la notizia ed Elisabetta Gregoraci, sua x fiamma. Il conduttore del Grande Fratello Vip 5, in questo frangente, non ha nascosto a Pierpaolo di intravedere in lui una luce diversa quando si parla della bella showgirl calabrese. Un luccichio degli occhi che sicuramente non scorge nel momento in cui invece lui sta con Giulia Salemi. La nuova fidanzata dell’ex velino, dunque, non gli susciterebbe le stesse emozioni che sarebbe capace di fare Elisabetta Gregoraci. Infine, ha sottolineato il fatto che in quel momento la Salemi non era in collegamento con loro. Questo per permettere a Pierpaolo di esprimersi il più liberamente possibile.

A questo proposito è intervenuta con delle Instagram Stories Giulia De Lellis, che anche recentemente sempre sul medesimo social si è divertita a svelare alcuni retroscena sul rapporto attuale con i suoi ex. E ha anche aggiunto una commento sulla sua precedente partecipazione al Grande Fratello Vip.

Sull’intervento di Alfonso Signorini in merito alla storia Giulia Salemi-Pierpaolo Pretelli, l’influencer romana non è stata per nulla a favore. Perciò ne ha approfittato per esprimere tutte le sue perplessità. In particolare la De Lellis ha evidenziato come trovasse fondamentalmente poco carino un incontro del genere tra l’ex velino e una sua ex fiamma. E ha aggiunto, in questo caso, l’invadenza delle dinamiche televisive in una storia d’amore che non avrebbe nulla di male nello svilupparsi.

Giulia De Lellis ha ammesso anche di non seguire troppo il Grande Fratello Vip. Però non ha potuto non commentare con queste parole l’incontro tra Pierpaolo Pretelli ed Elisabetta Gregoraci creato ad hoc. Ecco quali sono state le sue affermazioni:

“Io non seguo molto, ma se accendo e trovo una scena simile rimango veramente scioccata! Ma che cose brutte e tristi! Giulia è la sua attuale fidanzata ed Elisabetta la sua ex fiamma, mi sembra davvero poco carino tutto ciò”

Giulia De Lellis ha poi proseguito il suo discorso:

“Che tristezza, solo questo! Ma lasciassero fare a questi ragazzi ciò che sentono non vedo il senso di tutta questa invadenza! Ok le dinamiche televisive, ma fino ad un certo punto, perché poi diventano fuori luogo e imbarazzanti.”

Giulia De Lellis ha comunque chiarito di essere stata ironica nelle sua dichiarazioni. Tuttavia a comunque ribadito di comprendere che il tutto sia stato creato per sollecitare delle dinamiche televisive però ha anche continuato a ripetere che secondo lei si sta un po’esagerando sulla cosa.