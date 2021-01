Giulia De Lellis svela con quale ex non è in buoni rapporti, poi si corregge

Giulia De Lellis ha risposto alle domande dei fan su Instagram, lasciandosi prendere dalla moda del momento: il vero o falso. In cosa consiste? Tutto è molto semplice: alle curiosità dei follower si risponde solo con vero o falso. Anche Giulia oggi ha voluto aderire a questa nuova tendenza e tra le domande tantissime erano sulle sue storie d’amore. Lei stessa a un certo punto ha deciso di non rispondere più perché la maggior parte delle domande erano tutte uguali: su Andrea Damante e su come è nata la storia con Carlo Beretta, si suppone. Proprio per questo poco dopo ha deciso di aprire il box domande per rispondere in maniera aperta, e non solo con vero o falso.

Nel gioco però ha risposto a qualche domanda sui suoi ex. Qualcuno le ha chiesto se è in buoni rapporti con Irama e lei ha messo “vero”. Anche su Andrea Damante è arrivata la stessa frase e anche stavolta lei ha risposto “vero”. Ha anche fatto sapere che lei e Andrea si sentono ancora, ma era facile immaginarlo visto che hanno un cane insieme che passa da una casa all’altra, sta un po’ con uno e un po’ con l’altra. Con Irama e il Dama quindi Giulia ha un buon rapporto ancora oggi. Ma a catturare l’attenzione è stata la domanda in cui le hanno scritto “Non sei rimasta in buoni rapporti con Iannone”. Lei qui ci ha messo un “Vero”.

Dunque sembrava che Andrea Iannone fosse l’unico ex fidanzato con cui non è rimasta in buoni rapporti… Ma si è corretta poco dopo. Nel box domande infatti le hanno fatto notare che poco prima ha detto di non essere rimasta in buoni rapporti con Iannone e le ha chiesto come mai. A questo punto Giulia deve essersi accorta dell’errore commesso, ha subito fatto una espressione stupita leggendo questa cosa. E infatti ha chiarito: “Oddio ho detto questo? Mi sono sbagliata… Io e Andrea siamo in buoni rapporti… In generale io con tutti i miei ex lo sono”.

Insomma, alla De Lellis forse è sfuggito il “non” messo nella prima domanda su Iannone e ha pensato che anche su di lui avessero scritto in positivo. Tutto un malinteso, quindi. Intanto Giulia ha risposto anche a delle domande sul fidanzato Carlo Beretta. Ha parlato di lui molto bene e ha fatto sapere di essere felice con lui.