Grande Fratello Vip, Pierpaolo vuole andare via: il gesto della Gregoraci

Si fa sempre più duro il gioco del Grande Fratello Vip. Pierpaolo Pretelli ha avuto una crisi di nervi dopo la diciottesima puntata del reality show, quella in onda su Canale 5 venerdì 13 novembre 2020. Il modello e opinionista tv è scoppiato a piangere dopo la puntata condotta da Alfonso Signorini. Il motivo? Lo sgambetto fatto all’amico Andrea Zelletta.

Durante la catena di salvataggio per stabilire il terzo nominato della serata, Pierpaolo Pretelli è stato invitato a scegliere uno tra Patrizia De Blanck, Enock Barwuah e Andrea Zelletta. Pretelli ha optato per la Contessa, definendola come una “seconda mamma” e dunque indispensabile nella Casa più spiata d’Italia. La De Blanck ha salvato il fratello di Mario Balotelli e così l’ex tronista di Uomini e Donne è finito in nomination.

Un’esclusione che ha ferito parecchio Andrea Zelletta, che credeva molto nel rapporto con Pierpaolo Pretelli. Interrogato sulla questione dal presentatore Alfonso Signorini il fidanzato di Natalia Paragoni non ha nascosto la delusione nei confronti dell’amico Pretelli. Quest’ultimo, in un secondo momento, è scoppiato a piangere, stanco dei meccanismi della trasmissione Mediaset.

“Non posso continuare così, questo gioco non fa per me”, ha ammesso Pierpaolo Pretelli in lacrime, dirigendosi verso la porta rossa del Grande Fratello Vip. Il 30enne era pronto ad andare via così, all’improvviso (video più in basso). Tempestivo è stato l’intervento di Elisabetta Gregoraci, con la quale Pretelli sta vivendo un flirt da circa due mesi. L’ex moglie di Flavio Briatore ha fermato il suo amico speciale e lo ha portato in camera da letto per farlo ragionare.

PIERPAOLO COMPLETAMENTE IN MENTAL BREAKDOWN DOPO LO SCONTRO CON ANDREA AIUTO #GFVIP pic.twitter.com/vDNtx7S8qj — trashbiccis (@trashbiccis) November 14, 2020

Ad aiutare Elisabetta Gregoraci è sopraggiunto Enock Barwuah, preoccupato per l’amico Pierpaolo Pretelli. I due hanno in qualche modo calmato Pierpaolo, che ha poi avuto un confronto con Andrea Zelletta. Il pugliese ha ribadito di non aver accettato la decisione di Pretelli ma che il loro legame resta invariato nonostante tutto.

Nella questione si è intromesso Tommaso Zorzi, che ha fatto notare a Pierpaolo Pretelli che il Grande Fratello Vip è solo un gioco e che nessuno sta andando al patibolo. Il web influencer ha inoltre giustificato il crollo emotivo di Pretelli, sottolineando che è del tutto normale dopo così tanti mesi di reclusione.