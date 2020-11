Grande Fratello Vip 5 diciottesima puntata: nominati, scontri, nuovi ingressi

Venerdì 13 novembre 2020 è andato in onda un nuovo appuntamento con il GF Vip di Alfonso Signorini: tutto quello che è successo nella diciottesima serata minuto per minuto

Signorini ha aperto la diciottesima puntata del GF Vip 5 presentando la nuova concorrente: Selvaggia Roma. L’ex di Temptation Island è entrata nella Casa con una missione ben precisa, ovvero riconquistare Pierpaolo Pretelli. Oltre che dare del filo da torcere a Elisabetta Gregoraci. C’è stato subito il confronto tra le due, ancor prima che Alfonso annunciasse Selvaggia come nuova concorrente. L’incontro è avvenuto attraverso la Glass Room mentre tutti erano in salotto.

Poi c’è stato un incontro tra Selvaggia e Pierpaolo, che ha smentito i due baci di cui ha parlato la Roma. Poi lei ha superato la passerella rossa e Pierpaolo ha capito che era una nuova concorrente, così è corso ad abbracciarla. I due sono amici da due anni almeno e quindi Pierpaolo è stato felice di vederla. Alfonso ha voltato pagina ed è passato alle tante lettere che sono state scritte in questi giorni. Dayane ha scritto a Francesco, che ha accettato il gesto ma nel loro rapporto non è cambiato molto. Poi Tommaso ha scritto a Francesco, che stavolta ha risposto con un’altra lettera e la loro amicizia si è rafforzata.

Altro argomento della serata è stata Rosalinda, chiamata in Mystery Room. Qui ad aspettarla c’era un videomessaggio di sua mamma Giusy che le ha dato forza per andare avanti e credere di più in sé stessa. La concorrente ha avuto anche la possibilità di fare una videochiamata con sua sorella Francesca e con la mamma. Dopo questo bel momento, Signorini ha chiesto a Stefania e Massimiliano di alzarsi per il verdetto del televoto. Il concorrente meno votato, ma non eliminato, è stato Massimiliano. Ha comunque salutato tutti e lasciato la Casa, ma in passerella ha scoperto che non era eliminato.

Prima di rivelare tutto al diretto interessato e al resto dei concorrenti, Alfonso ha introdotto un altro argomento: il marito di Stefania Orlando non ne può più della Contessa. Già nei giorni scorsi aveva manifestato la sua insofferenza per i commenti di Patrizia alle spalle della moglie, così stasera il GF Vip gli ha dato la possibilità di avere un confronto. Dopo uno scontro tra Dayane e Elisabetta che avrà di sicuro degli strascichi, Alfonso ha chiamato tutti i concorrenti, tranne Selvaggia e Giulia, in Super Led.

Massimiliano è entrato e hanno tutti scoperto che lui non era eliminato ma è il primo nominato. Da lui è partita una catena di salvataggio. Lui ha salvato Rosalinda e a ruota si sono salvati: Dayane, Maria Teresa, Stefania, Francesco, Tommaso, Elisabetta, Pierpaolo, Patrizia, Enock. L’ultimo rimasto è stato Andrea, che è andato in nomination. Ma al televoto c’era posto ancora per altri concorrenti. Un confronto tra Massimiliano e Tommaso ha poi coinvolto altri presenti nel salotto. C’è stato tempo anche per una sorpresa per Zelletta: in passerella ha visto sua sorella Alessia.

Spazio dopo alle nomination della diciottesima puntata del GF Vip 5. Con i piramidali è stato deciso chi ha nominato in confessionale e chi ha fatto la nomination palese, ogni concorrente ne ha pescato uno e si è affidato alla sorte. I nominati della puntata sono Massimiliano, Andrea e Dayane. Lunedì ci sarà l’eliminazione. Queste le nomination nel dettaglio: