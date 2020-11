GF Vip, Stefania in lacrime: “no” all’incontro col marito, Alfonso si dissocia

Simone Gianlorenzi, il marito di Stefania Orlando, è entrato nella Casa del GF Vip per un confronto con la Contessa Patrizia De Blanck. Da giorni infatti Simone scriveva sui social di essere stanco del continuo parlar male della Contessa alle spalle di Stefania. Così oggi Signorini ha voluto metterli uno di fronte all’altro. Introducendo l’argomento Stefania-Patrizia, però, Antonella Elia ha chiesto subito di intervenire. Secondo l’opinionista, Stefania non dovrebbe più perdonare la Contessa per gli insulti. E non solo, perché sempre secondo lei dovrebbe essere Patrizia a scusarsi con la Orlando. La De Blanck non ne ha voluto sapere.

Dopo aver mandato tutti in salotto, la Contessa ha visto Simone attraverso la Glass Room. Alfonso ha mostrato alla Contessa i tweet di Simone, in cui ha riportato tutti gli insulti di Patrizia e non solo. Lei non sapeva chi fosse Simone, così Signorini lo ha annunciato. Simone ha spiegato di non aver gradito vedere le lacrime della moglie a causa della Contessa. Le ha ricordato di averne dette di tutti i colori su Stefania alle sue spalle, anche agli altri concorrenti. Poi ha aggiunto:

“Questa cosa non mi è piaciuta per niente. Non deve chiedere scusa, ma le dica ciò che pensa in faccia. No, lei non sa benissimo cosa dice. Lei non sa le parole che sono uscite dalla sua bocca. Non è carino sentire certe cose e vedere la propria moglie che piange”.

La Contessa si è difesa dicendo che non è stata lei a far piangere Stefania, ma che è stata lei a piangere. Insomma, non era nelle sue intenzioni farla piangere. Secondo la Contessa sarebbe Stefania a fare la vittima. Poi ha risposto così:

“Non vedo perché devo avere le ramanzine da te. È lei che mi sta sempre alle calcagna, io odio avere qualcuno che mi sta sempre dietro. Lei continua. Quel giorno che mi dovevo lavare i capelli ha fatto l’annuncio ufficiale, ti pare una cosa normale? È una cosa esagerata. Alla fine ci parliamo. Se uno piange da solo non sono io la colpevole”.

Simone ha ricordato alla Contessa tutte le brutte parole pronunciate sulla Orlando. Poi le ha chiesto di essere sincera con Stefania, anziché parlare alle sue spalle. Le ha pure ricordato di quando ha provato a convincere altri concorrenti a votare la Orlando. Il marito di Stefania ha poi sottolineato di essere in difficoltà vedendo Stefania piangere e non poter far niente. “Ti chiedo solo di dirglielo schiettamente”, ha chiosato. Ma la Contessa non accettava la critica: secondo lei non ha sbagliato in niente.

Simone è andato via e Stefania è arrivata in salotto. Quando ha saputo tutto ha iniziato a guardarsi intorno cercando un indizio, ma il marito era già andato via. Stefania ha chiesto di vederlo con le lacrime agli occhi. Il GF non si è intenerito: nessun incontro per la Orlando, che ha continuato a piangere ed era inconsolabile. Signorini avrebbe acconsentito all’incontro, ma non è riuscito a convincere gli altri autori e si è dissociato da questa decisione.