Grande Fratello Vip, Patrizia De Blanck e figlia concorrenti? Nuovi nomi

Patrizia e Giada De Blanck potrebbero essere tra i nuovi concorrenti del Grande Fratello Vip 5. Entrambe hanno partecipato già a dei reality show, sono state ospiti in un’infinità di trasmissioni e sanno quindi bene come muoversi nel mondo della Tv. Un grande colpo, per Alfonso Signorini, se entrambe dovessero accettare: una fonte vicina a madre e figlia ha contattato il settimanale Nuovo, confessando che la produzione del Gf Vip, per convincere Patrizia a prendere parte al programma, le avrebbe proposto di presentarsi assieme a Giada, che diventerebbe così una concorrente a tutti gli effetti. Nuovo parla di trattativa in corso. Qualcosa, dunque, bolle in pentola. Sia Patrizia sia Giada hanno già partecipato a L’Isola dei Famosi, risultando molto amate dal pubblico: la prima è stata eliminata durante la semifinale, la seconda si è invece classificata seconda nella primissima edizione del reality show, dopo Walter Nudo (lui ha anche trionfato nella penultima edizione del Grande Fratello).

Cast Grande Fratello Vip 5: Giada e Patrizia De Blanck papabili concorrenti

Secondo quanto riportato da Nuovo, la produzione del Gf Vip starebbe cercando di convincere da tempo la contessa, che però avrebbe sempre declinato l’invito… e probabilmente quest’anno non lo farà! Avrebbe chiesto di ricevere un cachet esorbitate, della bellezza di 100.000 euro; la produzione, però, starebbe trattando e le avrebbe proposto la metà. Devono far quadrare tutti i conti per permettere a quanti più personaggi importanti di entrar a far parte del cast del Grande Fratello Vip 2020. Alfonso Signorini ha intenzione di formare un cast con i fiocchi, che non faccia sorgere la solita domanda nei telespettatori: “Ma chi è questo?”. Il settimanale ha anche riportato una presunta richiesta che sarebbe stata fatta a Patrizia De Blanck, che però avrebbe rifiutato categoricamente. Di che si tratta?

Concorrenti Gf Vip 2020: la proposta rifiutata da Patrizia De Blanck, niente guerre di classe

Nuovo ha informato i suoi lettori spiegando quello che la produzione del Gf avrebbe proposto alla contessa De Blank: godere di privilegi rispetto agli altri, per innescare una guerra di classe fra concorrenti. La sua risposta? No, no e tre volte no! Non ci sta. Vuole vivere le stesse difficoltà degli altri, senza apparire subito antipatica. Con lei potrebbe esserci la figlia Giada, la quale è stata protagonista di una storia (a dir poco gonfiata) legata alla sua paura del Coronavirus. Mamma e figlia decideranno di partecipare per la prima volta a un reality insieme?