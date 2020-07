Grande Fratello Vip 5, concorrenti: provinati e rifiuti, news

Settembre non è lontano e la produzione del Grande Fratello Vip 5 sta lavorando senza sosta per confezionare una nuova stagione del reality. Al timone del programma ci sarà ancora Alfonso Signorini. Confermati anche i due appuntamenti settimanali in prime time su Canale 5. E il cast? Nelle ultime settimane sono stati diversi i nomi celebri provinati. Tante anche le indiscrezioni trapelate. L’ultima parla di un possibile ingresso nella Casa più spiata d’Italia da parte del prete YouTuber Don Alberto. Sicuramente, laddove lo spiffero dovesse trovare conferma, si tratterebbe di una novità assoluta per la trasmissione. Ma le curiosità non sono finite qui.

Grande Fratello Vip 5: news sui prossimi concorrenti

Altri due nomi papabili che potrebbero far parte della quinta edizione del GF Vip sono quelli di Gianmarco Tognazzi e Asia Argento. Entrambi attori, sarebbero stati raggiunti dalla produzione e starebbero valutando l’offerta. Dal mondo del web, si è fatto largo Tommaso Zorzi. Il giovane è molto popolare su Instagram e potrebbe far parte della quota ‘influencer’. Sempre guardando alla rete è spuntato il nome di Chiara Nasti. Affidandosi invece alle indiscrezioni delle scorse settimane, sono spuntati i nomi di Flavia Vento, Elisabetta Gregoraci, Antonio Razzi, Annalisa Chirico, Matilde Brandi, Can Yaman, Justine Mattera, Vera Gemma, Rocco Siffredi e il figlio Leonardo Tano. Di recente è stato fatto anche il nome di Katia Fanelli, la ‘Fotonica’ di Temptation Island 2019.

GF Vip, Rosanna Cancellieri e Giuliana De Sio non ci saranno

Chi sicuramente non ci sarà sono Giuliana De Sio e Rosanna Cancellieri. Entrambe accostate al programma, si sono affrettate a smentire la possibilità di una partecipazione allo show. La De Sio, trapelata la notizia di un suo coinvolgimento nel reality Mediaset, si è sfogata, spiegando di non aver compreso da dove fosse uscita la notizia, in quanto non fondata. Anche la Cancellieri ha dichiarato di non essere mai entrata in contatto con la produzione e che non ha ricevuto alcuna offerta. La giornalista ha inoltre precisato che anche se le fosse stata presentata la possibilità di entrare nel cast della Casa più spiata d’Italia non avrebbe accettato, preferendo guardare ad altri impegni.