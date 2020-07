Grande Fratello Vip concorrenti: Giuliana De Sio non ci sarà

Giuliana De Sio non parteciperà alla quinta edizione del Grande Fratello Vip, in partenza a settembre su Canale 5. L’attrice, che di recente ha sconfitto il Coronavirus, ha smentito i gossip circolati nelle ultime ore che sussurravano di una sua presunta partecipazione. Via Facebook la 64enne ha smentito tutto, assicurando che non è per niente interessata a partecipare ad un reality show. È bastata l’esperienza a Ballando con le Stelle nel 2017, un’esperienza assai intensa e impegnativa per l’interprete, che è stata spesso oggetto di feroci critiche da parte della giuria. Dopo la malattia la De Sio vuole dedicarsi solo ed esclusivamente al suo amore più grande: quello per la recitazione. Ad oggi gli impegni teatrali sono stati sospesi ma non sono esclusi nel futuro di Giuliana progetti televisivi e cinematografici.

Giuliana De Sio smentisce la sua partecipazione al Grande Fratello Vip 5

“Non capisco come possa essere uscita una notizia del genere… Non è assolutamente vero che parteciperò al Grande Fratello Vip”, ha scritto Giuliana De Sio sul suo profilo ufficiale Facebook. Al momento non è chiaro se l’attrice ha di fatto rifiutato una proposta concreta o se questa richiesta non è mai davvero arrivata. Fino ad oggi sono tanti i nomi trapelati per i concorrenti della quinta edizione del Grande Fratello Vip, in partenza a settembre su Canale 5. Si parla di: Elisabetta Gregoraci, Tommaso Zorzi, Can Yaman, Gianmarco Tognazzi, Asia Argento, Maddalena Corvaglia, Massimiliano Morra, Riccardo Fogli, Gabriel Garko, Cristina Buccino, Stefania Orlando, Andrea Roncato, Francesco Ricci, Andrea Cerioli, Claudia Galanti, Justine Mattera.

Il Grande Fratello Vip riparte a settembre con Alfonso Signorini

Il Grande Fratello Vip ripartirà a settembre 2020, condotto ancora una volta da Alfonso Signorini. Il direttore di Chi, come accaduto con la precedente edizione, si sta occupando anche dei casting. Confermato tra gli opinionisti Pupo mentre Wanda Nara non ci sarà. La moglie di Mauro Icardi sta valutando alcune proposte arrivate dalla tv francese e da quella argentina. Al posto della soubrette potrebbe arrivare Giulia De Lellis, ex concorrente della seconda edizione del GF Vip. Nella primavera 2021 dovrebbe ripartire il Grande Fratello Nip con Barbara d’Urso ma nulla è stato confermato da Mediaset.