Coronavirus, Patrizia De Blanck: “Ho cacciato di casa mia figlia Giada”

Patrizia De Blanck: cosa è successo con la figlia Giada, tensione per via dell’emergenza Coronavirus

Il lockdown sta mettendo a dura prova tutte le famiglie italiane. Tra queste anche quella di Patrizia e Giada De Blanck: da mesi mamma e figlia hanno numerosi litigi dovuti proprio alla drammatica situazione che stiamo vivendo in Italia. Discussioni violente e furiose che hanno addirittura portato la Contessa a cacciare di casa la figlia 39enne, nota al grande pubblico per la partecipazione alla prima edizione dell’Isola dei Famosi. La nobildonna non accetta le prediche della sua unica erede e nella loro villa c’è parecchia tensione.

Patrizia De Blanck stanca delle prediche della figlia Giada

“Credo che la quarantena imposta dal Coronavirus possa tirare fuori il peggio di noi. Infatti, in un momento di ira, ho cacciato di casa mia figlia che mi coinvolge nelle sue paure, facendomi andare fuori di testa”, ha confidato Patrizia De Blanck al settimanale Nuovo. “Non me ne vado perché non posso lasciare una madre incosciente come la mia in balia di se stessa. Il motivo delle liti sta nel nostro diverso modo di vivere la pandemia. Io sono terrorizzata e uso tutte le precauzioni possibili per proteggermi, mentre mia madre commette imprudenze”, ha replicato Giada De Blanck, che è ancora single.

Patrizia De Blanck: “Mi sento in galera e perdo il controllo”

“Giada ha il Coronavirus nella testa: mi insegue dappertutto per disinfettare ogni angolo della casa e piange alla prospettiva che possiamo ammalarci. Controlla le mie scelte e mi assale con i suoi rimproveri. Forse esagero ma in quarantena è facile perdere il controllo. E una volta, mi dispiace ammetterlo, ero davvero esasperata e così l’ho colpita con il manico della scopa”, ha raccontato la 75enne. Con la Fase 2 mamma e figlia riusciranno a trovare un accordo?