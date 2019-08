Grande Fratello Vip opinionista, rumor su un volto noto di Uomini e Donne

Opinionista Grande Fratello Vip, tanti i rumor

Gli ultimi rumor sull’opinionista del Grande Fratello Vip non fanno nomi ma parlano di una strategia ben precisa, quella cioè che Alfonso Signorini voglia scegliere puntata dopo puntata volti di punta dell’edizioni passate per cercare di dare pepe al reality show di Canale 5; non sappiamo se tale idea sarà davvero messa in pratica dall’ex opinionista e direttore di Chi ma non ci sembra proprio il massimo perché in fin dei conti il pubblico si affeziona anche agli opinionisti: basti pensare al ritorno sulle scene di Mara Venier proprio in questo ruolo prima del rientro in Rai.

Grande Fratello Vip opinionista, Karina Cascella ci starebbe

A voler fare l’opinionista c’è un’ex di Uomini e Donne criticatissima in questo periodo e che almeno a nostro avviso potrebbe essere perfetta assieme ad altri volti noti: parliamo di Karina Cascella che proprio su Instagram a chi le diceva di volerla come opinionista del Gf Vip ha risposto con uno smile innamorato. Che Signorini prenda in considerazione questa sorta di autocandidatura? Fossimo in lui ci penseremmo perché Karina sa il fatto suo e non sarebbe affatto un soprammobile.

Le ultime news sul Grande Fratello Vip

Intanto proliferano a dismisura i pettegolezzi sul cast del Grande Fratello Vip e molti riguardano proprio alcuni ex di Uomini e Donne, ad esempio Lorenzo Riccardi che finora non ha smentito. Il suo ingresso nella Casa sarebbe un bel colpo per Alfonso che darebbe spazio a un ragazzo non solo molto divertente ma anche parecchio schietto. Cosa succederà? Non chiedetecelo perché le voci sono ancora incessanti e non vi è alcuna certezza su nulla. Noi non appena ne sapremo di più ovviamente vi aggiorneremo.