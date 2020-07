Grande Fratello Vip, nuovi concorrenti provinati: ecco chi sono

Il cast del Grande Fratello Vip potrebbe finalmente accontentare tutti. Se, negli anni precedenti, la versione dedicata ai famosi del reality show di Canale 5 aveva fatto storcere il naso a parecchi telespettatori per via dell’ampio numero di personaggi poco famosi (i Vip veri si potevano contare sulle dita di una mano), quest’anno Alfonso Signorini sta facendo un lavoro certosino pur di realizzare un’edizione con pezzi grossi. E, a quanto è emerso nelle ultime ore, non sono pochi i nomi di personaggi davvero famosi – tutti hanno fatto parlare di loro in maniera diversa – che si sono presentati ai provini del Gf Vip. Qualcuno sicuramente entrerà nella Casa più spiata d’Italia, qualcun altro no, ma quest’anno più che mai sarà difficile chi scegliere e chi invece scartare. Signorini e la produzione avranno un arduo compito. Gli ultimi papabili concorrenti del Grande Fratello Vip non sono di certo poco conosciuti, anzi, e potranno dare un ottimo contributo se dovessero essere presto confermati dal conduttore. Mediaset punta molto sul reality show condotto dall’anno scorso da Alfonso Signorini, che è riuscito a portare a casa buoni risultati (bisogna riconoscerglielo).

Cast Grande Fratello Vip, news concorrenti nuova edizione: chi sono stati provinati?

Tvblog.it è entrato in possesso della nuova lista dei nomi dei concorrenti del Grande Fratello Vip provinati. In passato ha parlato di alcuni personaggi (sono stati fatti parecchi nomi) mentre oggi conosciamo qualcosa di più. Dopo la notizia dell’ormai (quasi) certa partecipazione di Tommaso Zorzi al Gf Vip, il noto sito internet lancia altri nomi: Gianmarco Tognazzi potrebbe entrare nella Casa più spiata d’Italia così come Asia Argento che, dopo la confessione su Barbara d’Urso (le ha permesso di uscire da un periodo buio) potrebbe rimettersi in gioco dopo l’esperienza-lampo a X Factor e dopo quella (altrettanto breve a causa di un infortunio) a Pechino Express. Asia ha comunque voglia di trovare il suo spazio all’interno di un programma e, se dovesse venire confermata, sarebbe la seconda ex di Morgan a prendere parte al reality (la prima è stata Jessica Mazzoli).

Concorrenti Grande Fratello Vip: cosa si sa fino ad ora

Chi saranno gli altri concorrenti del Gf Vip? Tvblog.it ha confermato che altri personaggi – oltre a Tommaso Zorzi, Gianmarco Tognazzi e Asia Argento – hanno fatto i provini. A completare la lista (fino a questo momento): Flavia Vento, Elisabetta Gregoraci, Antonio Razzi, Annalisa Chirico, Chiara Nasti, Rocco Siffredi e il figlio Leonardo Tano. Ma aspettiamoci altre grandi novità. Signorini ce la sta mettendo tutta!