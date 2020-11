Grande Fratello Vip nomination, Patrizia viola le regole? Il video la incastra

Patrizia De Blanck ha infranto il regolamento delle nomination al GF Vip? Sembra proprio di sì e a incastrarla è la sua stessa confessione. Il tutto è accaduto nel corso della serata di ieri quando le donne della Casa hanno dovuto nominarsi palesemente, una di fronte all’altra. Quando è arrivato il turno della Contessa, Antonella Elia ha fatto notare un dettaglio particolare. L’opinionista ha fatto presente la motivazione utilizzata da Patrizia per nominare Stefania Orlando. La De Blanck ha dichiarato di voler votare la conduttrice poiché ormai l’avevano nominata un po’ tutte le sue compagne d’avventura. La persona da votare va scelta ancora prima di conoscere le altre nomination palesi. Ma come faceva la De Blanck a sapere chi avrebbero votato le altre gieffine? Il voto della Contessa non ha mutato il risultato, visto che sarebbe comunque andata al televoto Stefania, ma la Elia ha ipotizzato che le coinquiline si fossero messe d’accordo.

Antonella ha rivelato ad Alfonso Signorini che alcune concorrenti potrebbero aver scelto di comune accordo di votare la Orlando. Anche il conduttore ha ammesso di essere rimasto perplesso di fronte alla motivazione della De Blanck, ma non ha pensato che potesse esserci una manipolazione dietro. L’ipotesi della Elia è errata, in quanto effettivamente non c’è la prova che le coinquiline si siano messe d’accordo per votare la Orlando. Ma un video incastra Patrizia, che ha confessato di aver cambiato all’ultimo minuto il suo voto.

Rientrate nel salotto, sempre nel corso della serata di ieri, Patrizia ha confessato a Stefania di aver falsato il suo voto, in quanto aveva due carte con sé. In realtà, lei aveva intenzione di votare Rosalinda, ma poi ha cambiato idea. Signorini era stato molto chiaro in passato: non si possono cambiare le carte dopo aver ascoltato le altre nomination palesi. Ogni gieffino deve scegliere chi votare nei 30 secondi messi a disposizione dal programma. Invece, la scelta di Patrizia è avvenuta solo dopo aver sentito i voti delle altre gieffine.

LA CONTESSA DICE DI AVER TENUTO DUE CARTE DURANTE LA NOMINATION ????????????#GFVIP pic.twitter.com/7DomRmc9zB — fede; ????ℛ (@Federicag2000) November 10, 2020

“Io volevo nominare Rosalinda. Ma visto che 1,2,3, 4 voti tutti a te, allora a sto punto ho detto… Perché hai visto che avevo due cosi?” Questo è ciò che ha dichiarato Patrizia alla Orlando, ammettendo dunque di aver violato il regolamento imposto da Signorini sulle nomination palesi.