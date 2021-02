Grande Fratello Vip, Malgioglio chiama Dayane: la proposta di lavoro

Cristiano Malgioglio, secondo Libero Quotidiano, sta lavorando ad un brano che piacerà sicuramente a tantissime persone. Il titolo sembra già deciso: Y lo latino. Un vero e proprio omaggio all’America latina, un posto dove le canzoni del cantautore godono di una certa fama. Durante la sua ultima permanenza all’interno della casa del Grande Fratello Vip, inoltre, ha conosciuto anche la brasiliana Dayane Mello che, a quanto pare, prenderà il posto dei machi muscolosi brasiliani, molto spesso protagonisti delle sue canzoni.

Già in passato, Malgioglio aveva anche dichiarato che Dayane, secondo lui, con il suo volto avrebbe potuto anche interpretare il ruolo di bond girl in un film 007. Proprio perchè la considera una bellezza mozzagfiato, ha deciso di proporle di partecipare al suo nuovo disco, una volta che sarà uscita dalla casa. Una partecipazione che non farebbe altro che accrescere la fama di Dayane Mello che, nei giorni scorsi, è finita nuovamente in uno dei tg brasiliani più importanti.

Cresce la popolarità di Dayane Mello anche fuori dai confini italiani

Dell’ex concorrente di Ballando con le stelle, si parla anche in Spagna e in Portogallo. Prima d’ora non era mai successo che un personaggio di un reality diventasse famoso, superando anche i confini italiani. Secondo Malgioglio, sarà lei a vincere il reality di Canale 5. L’ex gieffino, però, tifa anche per Tommaso Zorzi, anche lui tra i favoriti alla vittoria.

Secondo alcune indiscrezioni, nella finale di domani 1° marzo, Cristiano sfoggerà un look che non passerà sicuramente inaspettato. Una serata attesissima dove potremo finalmente scoprire chi tra Tommaso Zorzi, Andrea Zelletta, Stefania Orlando, Pierpaolo Pretelli e Dayane Mello si aggiudicherà la vittoria di questa edizione del Grande Fratello Vip che sarà ricordata sicuramente per i colpi di scena inaspettati.

Nel frattempo, durante l’ultima puntata del Gf Vip, abbiamo assistito all’eliminazione dell’attrice Rosalinda Cannavò che ha potuto riabbracciare il suo amore Andrea Zenga, incontrato proprio all’interno della casa più spiata d’Italia. I due avrebbero trascorso anche una notte di passione, come confermato dalla stessa Rosalinda in diretta Instagram ad un giornalista del settimanale Chi.