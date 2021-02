Decolla anche fuori dalle mura più spiate d’Italia la storia tra Rosalinda Cannavò e Andrea Zenga: i due, entrambi eliminati da qualche giorno dal Grande Fratello Vip, si stanno vivendo in privato e ai curiosi che si chiedono se abbiano già ‘consumato’ lanciano un chiaro segnale. La ‘fu’ Adua Del Vesco, nella mattinata odierna, ha pubblicato sul suo profilo Instagram un video in cui si è ritratta al risveglio, tra le lenzuola. Nel letto, al suo fianco, si vede Andrea. Nulla di volgare, ma insomma: pare proprio che la coppia non abbia perso tempo. Viva l’amore!

“Disturbatrice in azione”, dice Rosalinda con ironia, mentre affettuosamente riprende il dormiente Zenga. Una love story che nasce, una che si conclude. Protagonista sempre la Cannavò. Eh sì, perché il passo non semplice di allacciare una relazione con il figlio di Walter ha inevitabilmente portato la ragazza a troncare con il fidanzato storico, Giuliano Condorelli, che addirittura al GF Vip le aveva lasciato le chiavi di casa sua, segno che voleva dare una ulteriore svolta ‘seria’ al legame che durava da 10 anni. Come è noto le cose sono andate diversamente.

Rosalinda, in una intervista rilasciata nelle scorse ore a Chi Magazine, ha parlato anche del ‘tasto dolente’ relativo a Condorelli, raccontando di non averlo ancora contattato per avere un chiarimento e per spiegargli il suo punto di vista su come si sono evolute le cose.

“Avrei voluto scrivergli ma lui è molto reticente com’è giusto che sia. Scrivere per organizzare un incontro, è giusto vedersi, guardarsi negli occhi anche perché sono 10 anni. So che starà soffrendo ed è l’ultima cosa che voglio perché io gli voglio bene”, ha dichiarato l’interprete siciliana che è comunque decisa a non tornare sui suoi passi. La convinzione resta quella di vivere un nuovo capitolo della sua vita. Capitolo che scriverà assieme a Zenga.

Nell’intervista a Chi ha affrontato anche la questione Dayane Mello, con la quale ha vissuto un tribolato rapporto di amicizia al Grande Fratello Vip. Un’amicizia che, nonostante alla fine si sia incrinata non poco per delle scelte assai discusse della modella brasiliana, Rosalinda ha definito “fortissima”. Nessun risvolto ‘intimo’, ha però precisato la Cannavò che ha chiarito una volta di più che, almeno da parte sua, non c’è stato alcun pensiero di creare un legame che andasse al di là di una amicizia.

“Non avevo mai avuto un rapporto così stretto con un’amica, lei era molto fisica ed è molto carnale, io sono un po’ più distaccata. Ma eravamo amiche, anche Dayane vi dirà che eravamo amiche, anche se ora ha detto un’altra cosa. Ma era davvero una unione amichevole fra donne, bellissima e rara”, ha concluso Rosalinda.