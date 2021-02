Rosalinda Cannavò dopo l’eliminazione al Grande Fratello Vip 5 ha ripreso in mano il suo cellulare. Ed evidentemente ricorda ancora come si usa: spesso nella Casa i concorrenti hanno affermato di non ricordare più il codice di sblocco o addirittura di saperlo usare, ma alla fine sono degli apparenti e provvisori vuoti di memoria. Nulla di effettivamente vero insomma, perché alla fine ricordano sempre come si usa Instagram. Come è normale che sia, d’altronde. Rosalinda ha aspettato stamattina per registrare la sua prima stories sul social e non lo ha fatto da sola.

Sono tantissimi i fan della Cannavò, ex Adua Del Vesco, che aspettano le sue prime parole dopo l’uscita dalla Casa. Rosalinda di sicuro scriverà un messaggio per ringraziarli di tutto l’affetto ricevuto e per il sostegno. Adesso forse è ancora in balia delle emozioni, è ancora in circolo tanta adrenalina per essere tornata alla realtà dopo più di cinque mesi rinchiusa nella Casa del Grande Fratello. Ci sarà tempo insomma per scrivere il classico lungo messaggio di ringraziamenti, per ora il suo ritorno su Instagram lo ha fatto insieme al suo nuovo fidanzato.

Rosalinda ha pubblicato un video tra le sue stories in cui fa notare che è la sua prima apparizione su Instagram dopo l’eliminazione in semifinale. E poi ha detto: “Guardate con chi sono… Finalmente insieme”. Accanto a lei è sbucato proprio Andrea Zenga, che da ieri sera è ufficialmente il suo fidanzato. Anzi, congiunto! Zenga ieri sera ha chiesto ufficialmente a Rosalinda se voleva essere la sua congiunta. Lei ha risposto di sì e si sono abbracciati e baciati. Anche nella prima storia su Instagram ci sono stati baci e bacetti tra Rosalinda e Zenga dopo il GF Vip. E di sicuro non mancheranno video e foto simili nei prossimi giorni!

Ma adesso i fan sono curiosi di una cosa: la Cannavò svelerà cosa succederà con Giuliano adesso? Con lui ci sarà un confronto, intanto i grattacapi per Rosalinda non sono finiti. Ieri sera in studio ha aggiunto altri dettagli sulla diatriba con Massimiliano Morra. A proposito del famoso pettegolezzo sull’essere gay, Rosalinda ha ribadito di aver fatto uno scivolone enorme ma ha aggiunto pure che sarebbe stato Massimiliano a dirglielo.

Insomma, Rosalinda ha sostenuto di averlo saputo proprio da Morra in base a discorsi fatti negli anni in cui erano amici. Massimiliano l’ha subito smentita categoricamente, ma pare non abbia intenzione di fermarsi alle parole stavolta. Su Instagram stamattina ha fatto sapere di voler procedere per vie legali: “Dopo le affermazioni totalmente false fatte ieri sera, ho dato disposizione ai miei avvocati di procedere legalmente”.