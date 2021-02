Grande Fratello Vip 5 semifinale: eliminati e primo scontro per la finale

La semifinale del Grande Fratello Vip 5 è andata in onda venerdì 26 febbraio 2021. Questa lunghissima edizione, la seconda con Signorini alla guida, sta finalmente giungendo al capitolo finale. Mancano pochi giorni alla fine di questa avventura, ma chi sono i finalisti del GF Vip 5? Alfonso ha iniziato la puntata con le due candidate al televoto: Rosalinda Cannavò e Stefania Orlando. Ha mostrato loro anche le percentuali del televoto a inizio puntata, senza però dire, ovviamente, di chi erano: 56% e 44%. Il primo argomento affrontato è stata la lite tra Rosalinda e Dayane, e non solo, dopo la nomination della scorsa puntata. Il clima si è rasserenato nel giro di 24 ore nella Casa, ma il conduttore ha comunque ripercorso tutto per il pubblico della prima serata di Canale 5.

Antonella Elia ha confermato la sua idea su Dayane della puntata scorsa, ha detto che l’ha delusa dal punto di vista umano. Signorini ha anche parlato di ciò che è successo tra Stefania e Dayane, ma soprattutto ha voluto un faccia a faccia tra Dayane Mello e Tommaso Zorzi in Super Led. I due hanno avuto un duro scontro martedì sulla dichiarazione d’amore a Rosalinda, a cui Tommaso non ha creduto dopo la nomination. La modella ha specificato stasera che il suo essere innamorata era riferito a tempo fa, poi ha detto che era un amore verso un’amica. Che anche l’amicizia è amore. Come ha detto lo stesso Alfonso, nulla è ancora chiaro da parte della Mello.

Dopo una dichiarazione spiazzante di Antonella Elia, Alfonso ha annunciato la presenza di Giulio Pretelli. Aveva una notizia sconvolgente da dare a suo fratello Pierpaolo: presto diventerà papà. Ed è giunto il momento del verdetto: Rosalinda è stata eliminata al GF Vip 5 in semifinale. Le percentuali finali sono queste: 57% per Stefania, 43% per Rosalinda. C’erano ancora tre concorrenti in attesa di conoscere il loro destino: Stefania, Andrea e Samantha. Tutti i concorrenti sono andati in Super Led e hanno scritto il nome del Vip che volevano eliminare fra i tre nominabili. Stefania, Andrea, Tommaso, Pierpaolo hanno fatto il nome di Samantha. Samantha e Dayane hanno fatto il nome di Stefania.

In attesa del verdetto, Tommaso ha ricevuto una sorpresa simile a quella di Pierpaolo: sua cugina Giulia è incinta! In studio Alfonso ha letto il verdetto del televoto: Samantha eliminata col 21%, Stefania è in finale col 79%. Alfonso ha detto a inizio puntata che la finale sarebbe cominciata già stasera. Quindi Zelletta si è trovato di fronte ai suoi compagni in Super Led e ha dovuto già scegliere chi sfidare al televoto per un posto in finale. Andrea Zelletta ha sfidato Tommaso Zorzi, come ha sempre detto da settimane. Questo è il primo televoto per la finale: si deve votare chi eliminare tra Andrea e Tommaso.