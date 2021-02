Antonella Elia al GF Vip: “Amo ancora Pietro”, ritorno di fiamma vicino?

By

Antonella Elia e Pietro Delle Piane torneranno insieme? Mai dire mai dopo stasera. Sembrava essere una storia giunta all’ultimo capitolo, invece i colpi di scena sono sempre dietro l’angolo. L’opinionista del Grande Fratello Vip lo ha dimostrato ancora una volta stasera. Nello studio del reality show aveva annunciato la fine della sua storia con Pietro e aveva spiazzato tutti. Ma stasera invece ha rivelato di esserne ancora innamorata. Non ha specificato se sono tornati insieme, ma probabilmente no, perché altrimenti avrebbe detto questo anziché ammettere il suo amore. Non è passato molto tempo dalla fine della loro storia, che però nel giro di un anno ha vissuto diversi alti e bassi.

Stasera al GF Vip Antonella ha ammesso di amare ancora Pietro. Lo ha fatto per rispondere ad Alfonso Signorini, che stava difendendo Dayane Mello contro l’opinionista. La Elia infatti stava sottolineando l’incoerenza di Dayane su un argomento molto importante, ovvero l’essere liberi di amare uomini o donne o entrambi. Antonella ha detto che non può essere possibile che una persona cambi idea nel giro di pochi mesi su un argomento così sensibile. Il conduttore era d’accordo sull’incoerenza della Mello, ma per sdrammatizzare ha detto che anche lei prima amava Pietro e poi ha smesso. A questo punto Antonella ha esclamato: “Io sono ancora innamorata di Pietro”.

Alfonso è rimasto spiazzato da questa dichiarazione, ma il gossip è ormai partito. Ci sono ancora diversi fan della coppia che sperano in un ritorno di fiamma tra i due, ogni giorno Pietro condivide nelle sue stories su Instagram i pensieri che i fan dedicano a lui e Antonella. D’altronde Pietro non ha mai nascosto di voler tornare insieme alla Elia, lo ha detto e dimostrato spesso e volentieri. C’è stato anche un gesto d’amore a Pomeriggio 5, a cui però Antonella non ha replicato.

Cosa succederà dopo questa dichiarazione al Grande Fratello Vip? Forse ci sarà un ritorno di fiamma o forse no, perché il fatto che Antonella sia ancora innamorata di Pietro non vuol dire che sia disposta a ricominciare. D’altronde lei è sembrata irremovibile da quando ha annunciato che tra loro era finita.