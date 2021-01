Antonella Elia, Pietro vuole riconquistarla: il gesto a pomeriggio 5

Nella puntata di oggi di Pomeriggio 5 la padrona di casa Barbara d’Urso ha chiesto a Pietro Delle Piane se nel suo cuore ci fosse ancora Antonella Elia e se avesse intenzione di riconquistarla. Alla domanda i presenti in studio e in collegamento hanno subito risposto positivamente ma l’attore ha voluto ribattere in una maniera del tutto inusuale.

Infatti ha dedicato un momento di assoluta poesia al pubblico di Canale 5 e alla sua amata Antonella. E dopo aver ammesso di essere molto innamorato dell’opinionista del Grande Fratello Vip ha recitato dei versi di Jim Morrison, il cantautore leader della band The Doors.

“Smetterò di amarla soltanto quando un pittore sordo dipingerà sulla tela il rumore di un petalo di rosa che cade su un pavimento di cristallo di un castello che non è mai esistito.”

Qualcuno in studio ha scherzato dicendo: “Dopo questa scordatela”. Tuttavia, il tenero gesto di Pietro Delle Piane è stato un modo, forse, per colpire Antonella e dimostrargli tutto il suo amore nei suoi confronti. Non è un mistero infatti che la tenace conduttrice abbia sempre mostrato il pugno di ferro con il suo compagno, fin dall’avventura a Temptation Island.

Non solo, aveva anche recentemente ammesso ad Alfonso Signorini, proprio in una delle puntate del Grande Fratello Vip, di non essersi ancora riappacificata con Pietro. Dopo un periodo successivo alla trasmissione sul “viaggio dei sentimenti” condotto da Alessia Marcuzzi in cui sembrava che tra i due fosse tornato il sereno, Antonella Elia aveva deciso di prendere le distanze nuovamente da Pietro.

Oltretutto nel mese di dicembre 2020 Antonella Elia aveva spiegato a Silvia Toffanin a Verissimo che cosa non andasse nel rapporto con Delle Piane. La showgirl aveva ammesso di amare ancora il suo ex compagno ma di avergli anche dato la possibilità di recuperare. Tuttavia sembra che l’attore non abbia superato le prove inflittegli dalla Elia e per tal motivo i due hanno deciso di dividere le loro strade. Pare infatti che la loro separazione non sia avvenuta in maniera del tutto tranquilla. Anzi, che ci siano state delle reazioni piuttosto forti da entrambe le parti.

Nonostante ciò Pietro Delle Piane sembra non aver ancora chiuso mentalmente con la showgirl. E ne è sicuramente una prova schiacciante la dichiarazione d’amore fatta in diretta dallo stesso attore oggi a Pomeriggio 5.