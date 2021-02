Colpo di scena per Pierpaolo Pretelli al Grande Fratello Vip: diventerà presto zio! Stasera il fratello Giulio è arrivato a sorpresa in giardino per annunciare che al finalista che presto diventerà padre. Giulio e la fidanzata Alessia avranno un figlio e lui è corso nella Casa per far sapere tutto a Pierpaolo. Fra tre giorni si riuniranno e avranno modo di confrontarsi su questo lieto evento, ma Pierpaolo avrà modo di metabolizzare la cosa prima di parlare con suo fratello a quattro occhi. Prima dell’incontro, Signorini ha mostrato un video di Giulio e Alessia insieme. I due stanno insieme da non molto tempo e sono molto giovani, ma hanno deciso di diventare genitori forti del sentimento che li unisce.

Giulio era visibilmente emozionato in giardino, trovandosi faccia a faccia con suo fratello Pierpaolo. Era evidente che non sapesse come dire che presto avrà un figlio, quindi ha fatto un giro molto lungo. Ha iniziato a parlare della sua fidanzata Alessia, di quanto sia importante per lui e di quanto lei sia forte e matura. Giulio è innamorato e non lo ha nascosto a suo fratello, quindi poi è arrivato al dunque:

“Io voglio dirti una cosa importante… Che è capitato anche a te. Ti ricordi quella grande responsabilità che hai avuto quando hai scoperto di diventare papà? Sì, diventerai zio. E sono sicuro che oltre a essere un fratello e la persona più importante della mia vita, e un papà stupendo, lo sarai anche da zio. Sono sicuro della mia scelta, lo so già da un po’ di tempo. Sono tanto felice”

Pierpaolo aveva capito subito: “Divento zio?”, ha detto con un sorriso luminoso e stupito. A questo punto però Giulio ha dovuto confessare che i loro genitori non l’hanno presa benissimo: “Mamma e papà non sono stati contenti all’inizio. Farò capire che sono pronto ad affrontarla”. Anche Pierpaolo ha voluto assicurarsi che suo fratello fosse consapevole della responsabilità a cui sta andando incontro:

“Questa notizia seppur stupenda mi fa rimanere un po’ così, penso sia normale. Se tu sei convinto… Io ti potrò dare suggerimenti. Spero soltanto che tu sia lucido, pronto e penso che l’amore che dai a Leo potrai darlo a tuo figlio. E io da zio”

Il figlio del fratello di Pierpaolo verrà alla luce a fine estate, intanto Signorini ha chiesto a Pierpaolo se ha qualcosa da dire ai suoi genitori. E lui non si è tirato indietro. Ha ricordato alla mamma e al papà che la nascita di un figlio è la cosa più bella del mondo, è un evento così bello e che rende le persone fortunati di diventare genitori che bisogna solo gioire. La sua unica speranza è che suo fratello abbia la testa sulle spalle. Giulio ha risposto in modo affermativo a questo dubbio di Pierpaolo: è felice di diventare papà e pronto a prendersi tutte le responsabilità.