Grande Fratello Vip, la lista dei grandi esclusi: Rosa Perrotta sbotta

Si allunga la lista dei nomi che non varcheranno la porta rossa, mentre l’ex tronista replica piccata dopo essere stata tirata in ballo

Prosegue il toto-nomi sul nuovo cast del Grande Fratello Vip 7, a un mese esatto di distanza dalla messa in onda. Tra clamorose smentite e vipponi dati ormai per certi, è spuntato nell’ultimo periodo anche il nome di Fariba Tehrani. In molti avevano ormai ritenuto sicuro l’ingresso della mamma di Giulia Salemi nel loft di Cinecittà. Tuttavia, secondo quanto riportato da Alessandro Rosica, l’ex naufraga della quindicesima edizione dell’Isola dei Famosi non varcherà la soglia della porta rossa.

“La verità è ben diversa, – ha fatto sapere di recente l’esperto di gossip, che ha poi proseguito – la mamma di Giulia Salemi avrebbe fatto il provino, per poi essere scartata. Fariba non farà parte del GF Vip.” Nel riportare lo scoop, Rosica ha tirato in ballo altre personalità, che sarebbero state provinate e in seguito scartate dalla produzione. Si tratterebbe di Taylor Mega e Rosa Perrotta, la quale ha fatto parlare di sé per la presunta crisi con il proprio compagno, Pietro Tartaglione.

L’ex tronista di Uomini e Donne ha deciso di replicare prontamente all’indiscrezione, trapelata di recente, smentendo di fatto alcun contatto con la produzione del reality. “Mai fatto il provino per il gf. – ha commentato senza troppi giri di parole, aggiungendo – Mi dispiace ma è una grande ca**ata.”

La versione dei fatti è stata dunque ritratta seduta stante da parte del blogger, che ha tuttavia tirato in ballo un altro nome: quello di Elenoire Ferruzzi. Pare che la performer sia ormai a un passo dal varcare la soglia della casa del Grande Fratello Vip 7. Per ora si tratta solo di supposizioni, dal momento che l’unico nome confermato direttamente da Alfonso Signorini (e dalla produzione) è quello di Giovanni Ciacci. All’opinionista e costumista si aggiungerebbero, inoltre, tre vipponi “over”: l’attrice e comica Gegia; la cantante Wilma Goich e Charlie Gnocchi, fratello minore di Gene.

Grande Fratello Vip 7, cresce la lista degli esclusi: i nomi già scartati

Mentre cresce la curiosità sui concorrenti che il prossimo 19 settembre entreranno nella casa più spiata d’Italia, si amplia ulteriormente la lista dei grandi esclusi. Ultime, in ordine cronologico, sarebbero Fariba Tehrani e Taylor Mega, secondo quanto riportato da Alessandro Rosica. È saltato anche Niccolò Pirlo, figlio del più famoso Andrea, il quale avrebbe deciso di concentrarsi maggiormente sulla moda, altra sua passione dopo il calcio. Secondo Rosica, sarebbero saltate le trattative anche con la rapper Chadia Rodriguez. Questi si aggiungerebbero ai nomi già esclusi da TV Blog: